Házenkářky se s MS rozloučí proti Kongu: Měly bychom vyhrát, jsme odhodlané

Reprezentantky budou hrát už jen o čest. Dostanou příležitost odčinit páteční debakl s Dánskem 14:29. S Kongem se utkají v přímém souboji o páté místo v osmifinálové skupině, tedy o konečnou 17. až 21. pozici.

„Je to soupeř, proti kterému bychom měly vyhrát. Uděláme pro to maximum,“ burcuje Markéta Hurychová. „Nejsou úplně disciplinované, takže do toho půjdou po hlavě. Musíme být připraveny na cokoli.“

Pravá spojka národního týmu zná některé z házenkářek Konga ze svého působení ve druhé francouzské lize. „Jedna jejich devatenáctiletá hráčka je tam nejlepší střelkyní, je fakt neuvěřitelná,“ varuje.

Stejnou soutěž zná ze svého klubového působení ve Štrasburku i reprezentační trenér Jan Bašný: „Na sobotní poradě jsme si s hráčkami ukázali a vysvětlili, jakým způsobem soupeřky hrají.“

A jakou házenou tedy hráčky Konga vyznávají?

Česko vs. Kongo Online reportáž v neděli od 15:30

„Jsou rychlé, dynamické a skvěle individuálně vybavené,“ vypočítává brankářka Kudláčková.

„Je to komplexní, trošku i nepředvídatelný tým, který se nenechá rozhodit třeba změnou obranného systému. Jejich spojky výborně střílí, takže bude důležité na ně vystupovat.“

Češky v sobotu absolvovaly rekondiční posilovací blok a rozbor videa, taktickou analýzu si zopakovaly ještě v den zápasu.

„Udělali jsme takovou přípravu, aby ještě bylo z čeho brát, co se týče fyzických i psychických sil,“ připomíná Bašný, že jeho svěřenkyně čeká na šampionátu šestý zápas v deseti dnech.

A regeneraci mají složitější kvůli nelichotivé bilanci, kterou jim naposledy ještě víc pokazila vysoká porážka s Dánkami.

„Není to jednoduché, byl to opravdu krutý výsledek,“ ohlíží se Kudláčková. „Asi jsme úplně nečekaly, že Dánky porazíme, ale dalo se prohrát i jinak.“

Ovšem pokud by se Češkám podařilo na závěr šampionátu zvítězit, dojem ze španělské mise by si vylepšily.

„I když nepředvádíme nejlepší výkony, tak se na hřišti snažíme odvést maximum,“ ujišťuje Hurychová. „Ale samy víme, že když dáme 14 bodů za zápas, tak nemůžeme vyhrát. Musíme zlepšit efektivitu naší střelby. Věřím, že proti Kongu to zlomíme.“