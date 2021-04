Patnáctigólová Jeřábková: Chtěly jsme Švýcarkám ukázat, že jsme o úroveň výš

Brankářka zaslouží jedničku s hvězdičkou Další výraznou postavou úterní odvety play off o mistrovství světa v českém dresu byla brankářka Hana Mučková, jež musela zaskočit za dlouhodobě zraněnou jedničku Lucii Satrapovou, stejně tak za Petru Kudláčkovou, kterou do Švýcarska nepustil falešně pozitivní test na covid-19. „Až do zápasu jsme netušily, kdo bude v bráně jednička. Moc mě mrzí že Péťa nejela,“ uvedla 22letá gólmanka. S nečekanou rolí se však popasovala náramně a pohotovými zákroky držela českou obranu. „Podívala jsem se na nějaká videa a byla jsem připravená. V zápase se to pak ukázalo.“ Pro spolehlivost mladé brankářky našel slova chvály i trenér Jan Bašný: „Její výkon byl velmi důležitý, že v brance jsme měli více zásahů než v domácím duelu, to velmi pomohlo.“ Práci v kolegyně v brance ocenila také patnáctigólová střelkyně Markéta Jeřábková. „Pokud máte někoho, kdo vám takto pomáhá, hned se hraje snadněji. Hanka předvedla neskutečné zákroky, ocenění a pochvaly pro ni jsou určitě zasloužené. Myslím, že tíha na ní byla obrovská, ale popasovala se s tím skvěle a zaslouží jedničku s hvězdičkou.“ O to větší radost pak měla Mučková z postupu: „Dojmy jsou perfektní. Tým mi moc pomohl k tomu, abych měla vysokou úspěšnost zákroků. Dařila se nám obrana i střelba. Vyšlo to výborně.“