Házenkářky čeká klíčový duel kvalifikace ME, v Chorvatsku musejí bodovat

Češky po úvodních dvou říjnových porážkách získaly proti již jistému postupujícímu na šampionát první body ve skupině. Bašného svěřenkyně jsou v tabulce stále poslední, ale mají stejně bodů jako třetí Ukrajina a na druhé Chorvatsko ztrácejí dva body.

Na závěrečný turnaj, který hostí Slovinsko, Severní Makedonie a Černá Hora, postoupí první dva celky ze skupiny. Češky odehrály zatím jen tři zápasy, březnové duely s Ukrajinou byly kvůli ruské invazi odloženy a jejich osud je nejistý. Evropská federace EHF by je podle posledních informací chtěla odehrát v červnu a na české půdě. Chorvatky ve středu na neutrálním hřišti zdolaly Ukrajinu 26:19 a souboj s Bašného výběrem pro ně bude posledním z šesti kvalifikačních utkání.

„Proti Francii to jsou samozřejmě body navíc, nikdo je proti nim neuhrál a neuhraje. Co budou znamenat, to bohužel nevím. To uvidíme podle toho, jestli budeme hrát jeden nebo tři zápasy,“ řekl v nahrávce pro média Bašný. „Proti Chorvatsku budeme muset podat stejně kvalitní výkon, nebude stačit hrát o něco hůř. Soupeřky to stejně jako my budou brát jako zápas o postup,“ doplnil.

Pokud český tým v Poreči prohraje, ani případná dvě vítězství ve zbylých zápasech s Ukrajinou by mu už nestačila k postupu. Remíza by Bašného svěřenkyně udržela ve hře, musely by ale proti Ukrajinkám získat aspoň tři body.

V úvodním vzájemném duelu s Chorvatskem v říjnu Češky zpočátku vedly, ale soupeř v druhém poločase otočil stav a ve Zlíně zvítězil 26:24. Na posledním Euru balkánský tým senzačně vybojoval bronz a získal první velkou medaili. Na prosincovém mistrovství světa obsadily Chorvatky až 18. místo, Češky skončily o příčku hůře.

„Výhra nad Francií je něco neuvěřitelného. Ráno jsem se vzbudila a přemýšlela jsem, jestli se mi to jenom nezdálo. Máme za sebou první krok a musíme udělat ještě ten druhý. Od čtvrtka jsme se začaly připravovat, budeme hrát v Chorvatsku, kde bude bouřlivá atmosféra a plná hala,“ uvedla spojka Hana Kvášová.

„Očekávám od nich tvrdou hru, plno situací jedna na jednu. Bude to těžké v obraně. Taková nepříjemná házená, která bolí. Ale jestliže budeme hrát jako proti Francii, kolektivně, s bojovností a euforií, mohly bychom to zvládnout a postoupit,“ dodala dvaatřicetiletá zkušená hráčka, která se po roce vrátila do reprezentace.

Los evropského šampionátu se uskuteční 28. dubna v Lublani. Vzhledem k nejasnostem okolo zápasů s Ukrajinou by jedno účastnické místo z „české“ skupiny zatím nemělo mít konkrétní obsazení. Bašného svěřenkyně usilují o účast na čtvrtém Euru po sobě.

Zápas v Poreči začne v neděli v 18:00.