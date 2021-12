Házenkářky hodnotí MS: zklamání z herního projevu, nové tváře se neztratily

Reprezentantky zaznamenaly jediné dvě výhry proti Slovensku a v nedělním závěrečném duelu s Kongem.

„Tahle vítězství byla povinná,“ připouští střední spojka Kamila Kordovská. „Navíc jsme si je mohly víc vychutnat, ale nehrály jsme dobře. A mrzí mě, že jsme nedokázaly vyhrát další zápas, ve kterém se to od nás nečekalo.“

Přesto Češky splnily nejdůležitější cíl: postoupit ze základní skupiny do osmifinálové fáze. Za kvalitními soupeřkami z Německa, Maďarska, Koreji a Dánska však zaostávaly.

„Do šampionátu jsme vstoupily hodně špatně, prohrály jsme s Němkami, takže naše nálada šla dolů,“ rekapituluje Kordovská.

„Pak proti Maďarsku jsme viděly, že to docela šlo, po Slovensku jsme postoupily do další fáze, což bylo nejdůležitější. Takže celkově to bylo takové nahoru dolů. Byl to pro nás těžký šampionát, ze kterého se rozhodně můžeme ponaučit.“

Jako jednu z možných příčin neuspokojivého herního projevu pojmenoval Bašný absenci několika prověřených opor: „Bylo to herní nevyzrálostí a kolektivní nezkušeností. Z týmu, který v dubnu vyhrál kvalifikaci na šampionát, nám na něm chybělo devět hráček z šestnácti.“

Alespoň mohl dát příležitost mladším nadějím, které podle něj obstály. Třeba 19letá Charlotte Cholevová byla se šesti góly nejlepší týmovou střelkyní zápasu proti Korejkám.

„Mladé hráčky se neztratily, což je pozitivní a jsem s tím spokojený. Budou pokračovat v progresu a příště to určitě bude lepší,“ věří Bašný.

Získané poznatky budou moct Češky zužitkovat na přelomu února a března příštího roku, kdy budou proti Ukrajině pokračovat v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2022. Zatím v ní podlehly Francouzkám i Chorvatkám.

„Pokud Ukrajinu dvakrát porazíme, máme šanci,“ ví Bašný. Ostatně už před odletem do Španělska poznamenal, že tento tým má potenciál uspět především v budoucnu.