Češky zase vyzvou svět a kouč házenkářek chválí: Postup je velmi radostný

Po sobotním nerozhodném duelu v Zubří vyčítal Bašný svým hráčkám nedostatek agresivity, chabé nasazení v obraně a ve výkonu proti papírově slabším, o to však zarputilejším a lepšícím se soupeřkám nacházel velké rezervy.

O tři dny později ve Švýcarsku už své svěřenkyně chválil za zlepšený výkon, který českému družstvu vysloužil účast na prosincovém mistrovství světa ve Španělsku.

ZPRAVODAJSTVÍ Házenkářky postupují na mistrovství světa, ve Švýcarsku zářila Jeřábková

„Situace se po prvním zápase trochu změnila. Náš tým věděl, že má nůž na krku, což je situace, kdy hrajeme lépe,“ vzkázal Bašný svazovému webu z Bernu.

Trenérova slova nejlépe vyjádřil výkon Markéty Jeřábkové, která se blýskla 15 góly. V brance pak při svém 11. startu za reprezentaci ničila nájezdy soupeřek Hana Mučková.

„Její výkon byl velmi důležitý, že v brance jsme měli více zásahů než v domácím duelu, to velmi pomohlo,“ poznamenal Bašný. „Myslím, že holkám spadl veliký kámen ze srdce. Je to velmi radostný postup.“

Kvalifikace na šampionát je pro trenéra i celé družstvo velmi cenná i z pohledu udržování koeficientu v hodnocení národů.

„Jak klesne koeficient a spadneme do nižších košů, je to těžší a těžší. To se ukázalo při losu kvalifikace Eura 2022,“ připomněl Bašný obtížnou skupinu, v níž budou Češky zápolit s Francií, Chorvatskem a Ukrajinou.

Na mistrovství světa ve Španělsku, kterého se poprvé v historii zúčastní 32 týmů, čeká národní tým slušná porce zápasů, tedy potenciální příležitosti koeficient zase vylepšit.



Přijatelnější soupeřky pro následující boje o vrcholné akce by měly usnadnit mladým hráčkám etablovat se v seniorské házené a na reprezentační úrovni.

„Máme řadu zkušených hráček, které možná další tři roky už nebudou hrát, a tak se už nyní děje postupná obměna týmu. Pořád zapojujeme nové hráčky. A to, že tým má šanci díky koeficientu vybojovat dobré výsledky, postupy a účasti, přispívá k obměně za pochodu,“ vysvětluje Bašný.

„Ano, dá se vyměnit nárazově. Hrát čtyři, pět let bez výsledkových ambicí. Ale pak se tým propadne a dostat se zpět nahoru je ohromně těžké. To si nemůžeme dovolit. Proto obměna a zapojování mladých hráček bude probíhat za pochodu.“

Dalším krokem k začlenění nastupující generace do týmu bude společný kemp juniorek, dorostenek a dospělého týmu, který proběhne na začátku června v Chebu.

„Znovu pojedeme ve stejné linii, kdy týmy vzájemně propojujeme, aby hráčky z mládežnických reprezentací poznávaly fungování seniorského družstva,“ popisuje Bašný. „Od tohoto kempu si hodně slibujeme.“

Pak už bude trenér chystat házenkářky na start evropské kvalifikace ve zmíněné skupině plné zvučných protivnic.

„Pokud chceme na šampionát, cesta povede přes Chorvatsko, s kterým hrajeme hned první zápas,“ vyhlíží Bašný. „Takže hned v prvním zápase sezony vlítneme do toho nejdůležitějšího.“