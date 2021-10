Jeden trénink za půl roku? Frustrace, říká Bašný před těžkým bojem o ME

Házenkářky se na reprezentačním srazu scházejí poprvé od dubna, kdy přes Švýcarky postoupily na mistrovství světa.

„V létě jsme sice měli naplánovaný přípravný kemp, ale nemohli jsme ho absolvovat,“ líčil Bašný na pondělním online setkání s novináři. „Je to nepříjemné,“ přidal trenér.

Jak velká komplikace to tedy pro vás je?

Je to víc frustrace než komplikace, ale musíme se s tím nějak popasovat. Oba naši soupeři tak velkou pauzu neměli, jsme trošku v nevýhodě. Ale to neznamená, že bychom házeli flintu do žita.

Co tedy stihnete natrénovat?

Když máte po šesti měsících jeden trénink, tak kromě rozboru videí a zopakování základních herních situací nic nezvládnete. V sestavě, ve které odehrajeme zápas s Francií, bohužel odtrénujeme jen jeden trénink v úterý večer před zápasem.

Staronová dvojice pivotek Jan Bašný pro kvalifikační dvojutkání nominoval také delší dobu absentující Helenu Aspridu (dříve Ryšánkovou) a Michaelu Holanovou (Borovskou). „Utvoří staronovou dvojici pivotek,“ popisuje trenér. „Míša byla na kempu naposledy před osmi lety, což je dost. Alena chyběla dva roky. Máme štěstí, že jsou s námi od neděle a mohly se zapojit dříve.“ Naopak kvůli nemoci a zranění z kádru vypadly Michaela Konečná, Julie Franková a Veronika Mikulášková. „A na Francii nebudou ani Petra Maňáková a Hana Mučková, které se k týmu připojí až ve čtvrtek před utkáním s Chorvatskem,“ připomněl Bašný dopředu domluvenou situaci.

Francouzky ovládly olympijské hry v Tokiu, navíc je požene domácí publikum. Čekáte silný zážitek?

Prostředí v Besanconu důvěrně znám, dva roky jsem tam trénoval a mám tam plno přátel. Bude tam určitě dobrá atmosféra. A navíc to bude první vystoupení francouzské reprezentace po olympiádě, takže určitě plánují nějakou oslavu zlatých medailí. I když z toho týmu, který na olympiádě hrál, tam bude jen polovina.

Nemáte strach, že vaše svěřenkyně mohou být z takového kotle nervózní?

Myslím, že většina našich hráček je dostatečně zkušená, takže s tím nebudou mít problém. Naopak budou rády, že budou hrát před plnou halou. Může to být jen pozitivní.

A jaké to bude pro vás? Francouzskou házenou znáte velmi dobře.

Ve Francii od roku 1990 žiju a trénuju, o to je to pro mě emotivnější. Z aktuální francouzské nominace jsem dokonce tři hráčky trénoval. Ale mé osobní pocity jdou stranou, pro tým nejsou důležité. Jde mi o to, abychom naše družstvo co nejlépe připravili na zápas.

V neděli ve Zlíně bude domácí prostředí hnát naopak vás, jak se na zápas s Chorvatkami těšíte?

Nějaké lístky už jsou prodané, což je jenom dobře. Pokud diváci přijdou, může to být zase dobrý zápas. Budeme hrát s Chorvatkami, které mají bronzovou medaili z posledního mistrovství Evropy. Věřím, že to bude výborná propagace házené.