Házenkářky čeká kvalifikace proti olympijským vítězkám, vrací se Korešová

Češky zatím v kvalifikaci odehrály jen dva zápasy vloni v říjnu. Nejprve vysoko podlehly ve Francii a poté doma prohrály s Chorvatskem. V březnu měly Bašného svěřenkyně nastoupit k dvěma duelům s Ukrajinou, ale kvůli ruskému vojenskému útoku na východoevropskou zemi je EHF odložila.

Podle nejnovějších zpráv by se zápasy měly odehrát v červnu na české půdě a při losu šampionátu 28. dubna by jedno účastnické místo z dané skupiny zatím nemělo konkrétní obsazení.

Češky v tabulce ztrácejí dva body na druhou Ukrajinu a třetí Chorvatsko, které ve středu čeká duel na neutrální půdě. Francie je s osmi body suverénním vítězem skupiny. Na šampionát, který se uskuteční od 4. do 20. listopadu ve třech zemích, projdou z každé skupiny první dva týmy. Český celek se v neděli v klíčovém utkání představí v Chorvatsku.

„Nacházíme se v dost nekomfortní a mimořádné situaci. V současné době, den před zápasem, prakticky neznáme klíč, podle něhož se bude postupovat. Dvě utkání s Ukrajinou tak trochu stále visí ve vzduchu. Situace je stejná pro všechny týmy, které bojují o postup: Česko, Ukrajina, Chorvatsko. Jakým způsobem a jestli vůbec se budou utkání s Ukrajinou dohrávat a jak se případně bude rozhodovat, zatím nevíme,“ uvedl pro česká média Bašný.

Francouzky patří k nejlepším týmům současnosti. Na loňském mistrovství světa skončily druhé stejně jako na posledním ME a vloni v létě vybojovaly zlato na olympijských hrách. „Pokud bychom naskládali na hromadu všechny medaile Francie z velkých akcí posledních pěti let, nestačil by nám ani velký batoh. A nejspíš bychom potřebovali i hodně síly, abychom vše odvezli na dvoukoláku,“ řekl Bašný.

„Jde o velmi silný tým, možná vůbec nejsilnější družstvo posledních let a určitě jeden ze dvou tří aktuálně nejlepších týmů na světě. Soupeř proti nám bude hrát v plné sestavě, což hovoří za vše. Francouzky se již kvalifikovaly, nic ale nepodceňují. Nasazením hlavního týmu místo céčka, déčka nechtějí ovlivňovat regulérnost soutěže,“ dodal Bašný.

Zápas pro něj bude o to zajímavější, že dlouhá léta působí na klubové scéně ve Francii a aktuálně vede druholigový Achenheim Truchtersheim.

Mostecká hvězda Iveta Korešová se synem.

„Chtěli bychom odčinit vysoký výsledek z prvního vzájemného zápasu. V říjnu se nám 20 minut dařilo hrát se soupeřkami vyrovnanou hru, pak nás fyzicky a rychlostně přejely. Budeme se s tím snažit vyrovnat. Chtěl bych pozvat diváky. Tolik zlatých medailí z olympijských her a mistrovství světa dlouho na českých palubovkách nebylo a to jak mezi muži, tak ženami,“ uvedl Bašný.

Poprvé od mateřské dovolené se vrací do reprezentace třiatřicetiletá spojka Korešová, která za národní tým naposledy nastoupila na podzim 2019. „Máme v Plzni dobrý tým, po dlouhé době se připravuje na kvalifikační dvojzápas Iveta Korešová s Hanou Kvášovou. Kromě absencí a zranění máme kvalitní tým,“ dodal Bašný.

Zápas začne ve středu ve 20:00.