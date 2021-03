Házenkáři chtějí proti Faerským ostrovům získat první body v kvalifikaci

Český celek vstoupil do kvalifikace opožděně, protože kvůli koronaviru byl hned dvakrát odložen dvojzápas s Faerskými ostrovy. Reprezentanti místo toho začali boj o šampionát v roce 2022 na hřišti favorita skupiny Ruska a celou kvalifikaci odehrají ve dvou blocích po třech zápasech během pěti dnů. V neděli je čeká domácí odveta s Ruskem.

Zbylým týmem ve čtyřčlenné skupině je Ukrajina, která ve středu porazila Faerské ostrovy 25:21. Z každé kvalifikační skupiny postoupí na šampionát první dva celky a doplní je nejlepší čtveřice z třetích míst. Čechům aktuálně patří třetí příčka se ztrátou tří bodů na Ukrajinu, která má ale odehráno o dvě utkání více.

Reprezentanti věří, že když navážou na výkon v Rusku, zápas s Faeřany zvládnou. Trtík, který převzal tým po lednovém konci trenérů Jana Filipa s Danielem Kubešem, měl na přípravu jen minimum času, přesto jeho noví svěřenci v Moskvě překvapili. I když kvůli koronavirové situaci nastoupili jen se 14 hráči, sahali po bodech.

Česko - Faerské ostrovy V pátek od 20.15 hodin online

„Na to, že jsme spolu byli hodinu v tréninku, to bylo úžasné. Jsem příjemně překvapen. Bylo vidět, že v týmu je skvělá atmosféra a takto by se za národní tým mělo hrát. Když budeme takto hrát dál, nemusíme mít vůbec strach o to, jestli se kvalifikujeme,“ uvedl v tiskové zprávě Trtík, který už vedl národní celek v letech 2002 až 2005.

Faeřané nikdy nebyli na velké akci. „Musím říct, že jsem ani nevěděl, že Faeřané hrají házenou. Ale mají pár hráčů, kteří působí v zahraničí. Prý měli výborné výsledky v mládežnických kategoriích, v juniorech hráli dobře, takže určitá kvalita tam je,“ řekl brankář Martin Galia.

„Ale favorit jsme my, nemůžeme se za nic schovávat. Pokud chceme pomýšlet na to, abychom postoupili, nezbývá nám nic jiného než oba zápasy s nimi vyhrát,“ dodal Galia.

Český tým ve středu odehrál soutěžní zápas po více než roce. Reprezentanti měli startovat na lednovém mistrovství světa v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale start na poslední chvíli odřekli. Následně svazová exekutiva těsnou většinou pro údajné pochybení odvolala trenéry Filipa s Kubešem.

Zápas s Faeřany začne v Brně v pátek ve 20:15 a kvůli opatřením proti covidu-19 na něj nemohou fanoušci. Český tým by měla doplnit čtveřice hráčů, mezi nimi i jedna z opor Stanislav Kašpárek, který z preventivních koronavirových důvodů neodcestoval do Moskvy.