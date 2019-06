Dovrší senzaci? Házenkářky zkusí postoupit na MS přes Černou Horu

Češky s Černou Horou neuspěly v play off světové kvalifikace v roce 2011, o tři roky později v evropské kvalifikaci ani před třemi lety na Euru. V pátek však mistryně Evropy a stříbrné olympijské medailistky z roku 2012 zaskočily a teprve podruhé v historii je porazily.

Reprezentantky mohly zvítězit ještě vyšším rozdílem, kdyby proměnily více sedmiček.

V odvetě Češky očekávají ještě těžší utkání i vzhledem k tomu, že v Černé Hoře má být bouřlivé prostředí.

„Tam to bude mazec. Už jsem to zažila, padaly na nás i petardy. Už jsme si tam něco prožily a ani tak nevím, jak se na to připravit. Celý zápas bude ještě tvrdší a to i v obraně. Musíme hrát svoji hru a bránit to, co jsme si domluvily,“ uvedla pro svazový web zkušená spojka Hana Kvášová.

Český tým si může dovolit i porážku o jednu branku, podle Bašného ale bude hrát na vítězství. „Mohli jsme uhrát i vyšší vítězství, ale je to vlastně jedno. Tam se začne za stavu 0:0 a budeme hrát na výhru. Myslím, že je reálná šance něco uhrát,“ uvedl Bašný.

„Hráčky si to ukázaly na hřišti, ukázaly to i Černohorkám. Domácí budou pod velkým tlakem. Černohorky nás ničím nepřekvapily, nemají nás čím překvapit. Musíme se zlepšit v proměňování šancí a sedmiček, pak tam šance je,“ doplnil český kouč.

Mistrovství světa bude od 29. listopadu do 15. prosince hostit Japonsko. Český celek usiluje o čtvrtý postup na velký turnaj po sobě a o třetí účast z posledních čtyř MS. Předloni nečekaně obsadil osmou příčku, což je jeho maximum. V roce 2015 mezi elitou chyběl a v roce 2013 skončil patnáctý.

Černohorky na minulém mistrovství světa vybojovaly šesté místo, což byl jejich nejlepší výsledek.

Zápas v Černé Hoře začne ve středu ve 20:15.