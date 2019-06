Zvládnout bosenskou tečku. Až pak házenkáři oslaví postup na Euro

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše ve středu zvítězili ve Finsku a k definitivě postupu jim pak pomohly čtvrteční výsledky dohrávek pátého z šesti kol kvalifikace. Reprezentanti získali jistotu, že skončí nejhůře třetí mezi čtyřmi nejlepšími celky z třetích míst, které na šampionát doprovodí první dva týmy z každé skupiny. Na turnaji, jehož hostiteli budou Norsko, Švédsko a Rakousko, se poprvé představí 24 zemí.

„Ve středu byl ještě náš postup teoretický, včera ale potvrdili svou roli favorité a teď už je postup náš. Ale neoslavovali jsme to. Náš cíl je vyhrát skupinu, abychom byli lépe nasazeni, třeba do druhého koše. To je pro mistrovství Evropy velice důležité,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační kapitán Ondřej Zdráhala.

„Výsledky odpovídaly našim očekáváním, z tohoto hlediska nepřišlo žádné překvapení. Mě osobně to ale až tolik nezajímalo, soustředíme se sami na sebe. Oficiálně jsme si to (o postupu) ještě neříkali, celý den jsme strávili na cestách. Dnes máme trénink, můžeme si to zmínit, ale od začátku soustředění jsme si vytyčili jasný cíl, a to postoupit z prvního místa,“ dodal Kubeš.

Zápas mezi českou reprezentací a výběrem Bosny a Hercegoviny začne v Ostravě v neděli v 18 hodin.

Prvenství ve skupině znamená zařazení do prvních dvou výkonnostních košů při losování šampionátu, které se uskuteční 28. června ve Vídni. K udržení vedoucí příčky si může český celek dovolit s Bosňany i prohrát o jeden gól, případně o dva, pokud zároveň vstřelí aspoň 35 branek. Soupeř bude potřebovat v Ostravě po středeční porážce s Běloruskem a pádu na třetí místo tabulky bodovat.

„Myslím, že nebude problém kluky motivovat. Oproti kvalifikaci, kterou jsme absolvovali před dvěma lety, jsme se posunuli dál. Síla i určitý hlad v tomto týmu jsou teď větší. Myslím, že to zvládneme a zápas odjedeme na 100 procent,“ dodal Kubeš.