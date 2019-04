Čeští házenkáři si mohou v dvojutkání s Bělorusy zajistit Euro

K postupu svěřence trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše výrazně přiblíží i zisk dvou bodů.

Český celek po podzimních výhrách nad Finskem a v Bosně a Hercegovině vede kvalifikační skupinu 5 s plným počtem čtyř bodů. Bělorusko má stejně jako Bosna dva body a Finsko je na nule. Po dubnovém bloku vyvrcholí kvalifikace pátými a šestými zápasy skupin v červnu.

Na šampionátu v roce 2020 bude poprvé startovat 24 účastníků, díky čemuž se zvýšil počet postupujících z kvalifikace. Na mistrovství projdou první dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší týmy z třetích míst.

Pokud ve čtvrtečním zápase Bosna zvítězí ve Finsku, bude českému týmu k předčasnému postupu stačit i zisk tří bodů. „Nejsem moc dobrý matematik, ale pokud dvakrát vyhrajeme, je to jasné. My se teď ale soustředíme na to první utkání, to je pro nás nejdůležitější a pokusíme se ho vyhrát,“ uvedl v tiskové zprávě Kubeš.

„Pokud vyhrajeme doma, jsme na 90 procent na Euru. Chceme vyhrát oba zápasy, ale nic jednoduchého to nebude,“ doplnil kanonýr Ondřej Zdráhala, nejlepší střelec loňského evropského šampionátu, kde český celek senzačním šestým místem vyrovnal své maximum v samostatné historii.

Bělorusové skončili na posledním Euru desátí stejně jako o dva roky dříve. Na úvod probíhající kvalifikace doma nečekaně podlehli o gól Bosně a poté zvítězili ve Finsku. Český tým se naposledy utkal s Bělorusy před čtyřmi lety na světovém šampionátu v Kataru a v souboji o konečné 17. místo po remíze 28:28 vyhrál až po střelbě sedmimetrových hodů.

„Pro nás bylo od začátku Bělorusko jeden z favoritů skupiny. Očekáváme hodně těžký zápas, pro nás je to klíčové utkání, můžeme udělat opravdu velký krok k postupu na mistrovství Evropy,“ uvedl Kubeš.

S přípravou pomáhal lídr české obrany Pavel Horák, který působí v běloruském klubu Brestu. „Bělorusy není radno podceňovat, jelikož už jen výčet hráčů a klubů, ve kterých hrají, je staví papírově možná o něco výš než nás. Musíme hrát tvrdě, abychom jim to znechutili,“ podotkl Horák.

„O soupeři toho víme docela dost, informací máme dostatek. Pavel Horák hraje v Bělorusku, zpráv máme hodně a je to pro nás určitě výhoda. Soupeř je jinak dlouhodobě na podobné úrovni jako my,“ doplnil Kubeš.

Český celek vyrukuje na Bělorusko téměř kompletní, ze stálic týmu chybí pouze zraněný Miroslav Jurka.

Zápas v Plzni začne ve středu v 18:10, odveta v Minsku se hraje v neděli odpoledne.