Házenkářky v Evropě: „opruz“ ve Francii, ve Švédsku či Německu je klid

Francie zavedla proti koronaviru jedny z nejpřísnějších opatření v Evropě. „Prezident Macron oznámil pro celou Francii karanténu, může se cestovat jen do práce a z práce a nakoupit si. Oproti Česku je jiné to, že lidé si musí vytisknout papír. Na něm musí pokaždé uvést, když jdou ven, své jméno, den a čas kdy jdou ven a za jakým účelem. Papír musí mít venku u sebe,“ uvedla Malá pro svazový web.

Tamní házenkářské soutěže jsou přerušeny nejméně do 5. dubna. „Jsou otevřené jen potraviny a lékárny, ostatní obchody mají zavřeno. Nemůžeme trénovat ve skupinkách a ani venku, parky jsou zavřené. Tréninky se dají plnit jen individuálně doma. Ale čtyři dny bez míče? Pro mě je to těžké. Máme individuální plány, osobně jej plním, ale je to opruz,“ řekla Malá.

„My jako sportovci jsme zvyklí na každodenní sportovní zátěž a toto je těžké. Být celý den zavřený v bytě o dvou třech místnostech je na hlavu. Začíná to doléhat na mě i mé spoluhráčky, s nimiž jsem v kontaktu přes internet. Zatím je karanténa vyhlášená na 15 dní, ale je pravděpodobné, že se bude prodlužovat. A představa, že v takovéto karanténě budeme zavření doma třeba na šest týdnů, že budeme chodit jednou za den ven s papírem, že si jdu zaběhat, to je hrozné,“ dodala Malá.

Adámková zatím nemá v Německu tak přísný režim. „V Německu jsou s opatřeními hodně pozadu. Ještě v neděli jsem byla ve fitku. Čekáme, jak svaz rozhodne o budoucnosti soutěže. Pokud nám oznámí, že je konec sezony, chtěla bych jet domů, pokud to ještě bude možné. Ochrana je tady v Německu téměř nulová. Lidé chodí bez roušky i rukavic, sdružují se v restauracích. Vůbec to neberou vážně, alespoň tak to na mě působí,“ uvedla pivotka.

Duel českých házenkářek proti Německu. Mezi soupeřkami vykukuje Petra Adámková.

Také ve Švédsku je zatím situace klidnější. „Vláda nenařídila žádná karanténní opatření, většina podniků je stále v provozu, včetně naší sportovní haly a pokud vím i posiloven. Naše soutěž se minulý víkend dohrála. Naše kondiční trenérka připravuje individuální plány každé hráčce na míru podle potřeb. Máme možnost využít haly, posilovny, nebo vyběhnout ven,“ řekla brankářka Kristianstadu Petra Kudláčková.

Petra Kudláčková

„Domů do Čech jsem se bohužel po vládních opatřeních nedostala, protože bych měla pravděpodobně problém s návratem do tréninkového a pracovního procesu ve Švédsku. Situaci doma bedlivě sleduji a jak to bude jen trochu možné, odcestuju. V situaci, která nastala, je pro mě nejtěžší trávit tyhle chvíle tak daleko od své rodiny a nejbližších,“ dodala.

Také v Rumunsku jsou oproti Česku pozadu. „Minulý týden se ještě hrála ligová utkání bez účasti diváků. Teprve v pondělí vláda vyhlásila nouzový stav a došlo i k uzavření naší sportovní haly a dalších sportovišť. Rumunská federace čeká na další rozhodnutí vlády. Takže zatím musíme být v nějakém udržovacím režimu,“ řekla Helena Ryšánková z týmu Baia Mare.

Česká házenkářka Helena Ryšánková v akci.

S přípravou týmu pomáhá její partner a současně kondiční trenér. „Všem nám udělal tréninkový plán. Jedná se spíše o běh a práci na nedostatcích v mobilitě a stabilitě, což můžeme všichni dělat doma bez větších problémů. Pro mě je výhoda, že budu pod každodenním dohledem,“ uvedla se smíchem.

„Ještě před uzavřením haly jsme si stihli vzít nějaké náčiní a udělali jsme si posilovnu v garáži. Ob den budeme chodit běhat na místní ovál, kde se nezdržuje téměř nikdo, takže je to bezpečné. Celková situace zde je o dost klidnější než v Česku. Samozřejmě se snažíme být co nejvíce doma a pokud jdeme třeba do obchodu, nosíme roušku a rukavice,“ dodala spojka.