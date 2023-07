Ženy na rozdíl od chlapů neremcají, žasne nový kouč mosteckých házenkářek

Anděly „mučí“ nabíráním kondice už skoro dva týdny, ale že by ženy nad jeho koňskými dávkami špačkovaly, to ne. „Neremcají vůbec, to mě zarazilo. Jak kluci občas zkusili nějakou kličku, holky dělají opravdu, co jim řeknu. Dává mi to dobrý pocit,“ žasne nováček v ženském házenkářském světě.

Už předem hlásil, že bude muset uhladit svůj slovník, který u mužů Lovosic používal drsnější.

„Musím zmírnit slova, která jsem říkal u kluků. Tam jsme se s tím kolikrát nemazlili. Byli jsme uzavřená parta, přátelé. Ženy asi budou jiné, ale nevidím v tom problém. Když jsem vyměnil halu za radnici a dokázal to osm let na úřadě, bylo to taky v pohodě,“ připomíná bývalý místostarosta Lovosic svoji politickou dráhu. „Taky jsem nemohl říct všechno na plnou pusu. Slibovat, protože slibem nezarmoutíš, a občas se o něco pokusit,“ rozesmál se. „Ne, to vtipkuju, udělalo se za nás hodně.“

Teď se od něj hodně čeká i u Černých andělů. Hlavně návrat zlaté éry. Most po devíti českých titulech v řadě narazil, po náročné sezoně s Ligou mistrů a kupou zranění ho ve finále zaskočila Slavia.

„Holčiny měly loni obrovskou smůlu. Tým byl dobrý, a kdyby nedošlo k tolika těžkým zraněním, titul by znovu udělaly. Ale zase takhle jsou docela nažhavené.“

Mostecké házenkářky se připravují pod vedením kouče Vladimíra Šumy.

Dovolené si mostecké házenkářky moc neužily. „Trošku jsem jim do toho vstoupil, dostaly na deset dní individuály. A 17. července už jsme se sešli všichni ke společné přípravě. Zátěže je celkem dost, jsem starší škola, jedu na začátku obecnou vytrvalost a objem. Ten zásobník tam musí být, vnímám to hlavně jako prevenci proti zranění, kterých bylo hodně. Musíme do holek narvat kondici, potom se postupně začneme věnovat míčovým věcem, kombinacím, systémům.“

Balonu si jeho hráčky zpočátku letní přípravy moc neužijí. „Mám obavu první týden dát holkám do ruky míč, aby si hned neurvaly rameno. Dělal jsem to tak i u chlapů, aby nepřišly nějaké trhlinky. Tělo musí být přichystané komplexně na přípravu s míčem a herní činnosti.“

Kádr se radikálně obměnil, ale Šuma to vítá. „Je pro mě mnohem lepší, že jdu do úplně nového prostředí. Chci si prožít všechno od začátku a sám, proto se ani neptám, jestli si mám dát na něco pozor. To je nejlepší škola. Chci si to tady vybudovat od nuly,“ má svou vizi.

Hned na podzim zažije první velkou zkoušku, v listopadu budou Andělé usilovat o účast v základní skupině Evropské ligy. Ve 3. předkole vyzvou Chambray Touraine, čtvrtý tým francouzské ligy.

„Máme velice dobrého a kvalitního soupeře. Trošku jsme doufali, že bychom mohli dostat někoho slabšího. Hrozně bychom chtěli postoupit dál, ale ten dvouzápasový systém je brutální a bude to opravdu těžké,“ tuší Šuma.

Představu o tom, jakou házenou by se chtěl s Mostem prezentovat, má nový trenér jasnou. „Mělo by to být podobné tomu, co jsme hráli v Lovosicích. Ale trvá docela dlouho, než systémy vlezou do hlav, než se to zažije. Nechci, aby holky byly za roboty, ale musí to mít zautomatizované. Tomu se budeme věnovat a tvrdě na tom pracovat. Základní systémy, jak obranný, tak útočný, musí být dané.“ Do kádru už Šuma sahat nechce. „Teď se vrátily holky ze šampionátu, tím bychom měli být kompletní,“ hlásí trenér.