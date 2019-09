Historická šance. Mostecké házenkářky zabojují o Ligu mistryň

„Čekají nás hodně atraktivní zápasy s velmi atraktivními soupeři. My se chceme prezentovat současnou, moderní házenou s maximálním nasazením a v maximálním tempu,“ uvedl na klubovém webu trenér Jiří Tancoš. „Jde nám o hodně, chceme postoupit do Ligy mistryň. Bereme to v klubu všichni velmi vážně, celý tým jsme na tom hodně tvrdě a poctivě pracovali a rádi bychom si Ligu mistrů zahráli a utkali se s nejlepšími evropskými týmy.“

Jen vítěz kvalifikace se dostane do Ligy mistryň. Konkrétně do skupiny snů s maďarským Györem, který soutěž vyhrál třikrát v řadě. Dalšími do party budou švédský Sävehof a slovinský Mercator.

Aby se Most mezi evropskou smetánku probil, musí v sobotním semifinále vyřadit španělskou Rocasu Gran Canaria, v nedělním finále i lepšího z dvojice Jagodina (Srbsko) - Kastamonu (Turecko).

„Něco o španělském soupeři už máme nastudováno, máme představu, na čem je jeho hra postavená. Chceme se prezentovat rychlou hrou. Existují samozřejmě způsoby, jak nám v tom soupeř může zabránit, ale stejně tak my chceme narušit jejich zavedený herní projev. Víme, že Rocasa je tým silných individualit, mají dvě kvalitní spojky, dobrou pivotmanku i gólmanku,“ zjistil trenér Tancoš.

Program Boj o Ligu mistryň v Mostě Sobota

Most - Rocasa 16.15

Kastamonu - Jagodina 18.45 Neděle

o 3. místo 13.30

finále 16.00

Rocasa v minulé sezoně vyhrála evropský Challenge Cup, nejlepší střelkyní soutěže byla Haridiana Rodríguezová se 42 góly.

Předprodej vstupenek na víkendový kvalifikační turnaj začal v pondělí a lístky rychle mizí. Diváci budou mít během turnaje netradiční výhled na palubovku, střídačky totiž budou umístěny na opačné straně hrací plochy, než je zvykem během standardních ligových střetnutí.

Po zápasech Černých andělů budou z útržků vstupenek vylosováni tři výherci, dva z nich obdrží permanentku na letošní ligovou sezonu Černých andělů, jeden výherce si domů odnese podepsaný dres některé z mosteckých hráček.

Vstupné je na každý den 100 korun, v případě postupu do hlavní fáze Ligy mistryň by se už Andělé museli stěhovat do Chomutova, mostecká hala totiž nesplňuje přísná kritéria pro pořádání zápasů ve skupině.