Sestřelený brankář, návrat bubeníka a brněnská senzace je na dosah

Přesto z brány neutekl. „Snad z té bomby nebude žádný rituál,“ smál se poté, co výborným výkonem přispěl ke středeční výhře 23:22, po níž brněnský SKKP Handball drží velkého favorita pod krkem. Ve čtvrtfinálové sérii extraligy vede 2:1 na zápasy a dnes od 17 hodin může ve staré hale ve Vodově ulici senzaci dovršit.

„Možná mu to prospělo. Brankáři jsou zvláštní sorta lidí, to musíte být blázen a masochista, abyste si stoupl do dráhy míče, který letí klidně přes sto kilometrů za hodinu,“ připojil se k rozverné náladě královopolský kouč Pavel Hladík.

Právě brněnští strážci branky v důležitém zápase excelovali. Bavlnka hájil klec až do poločasu znamenitě, pár minut po začátku druhé části však pustil na své místo mladšího kolegu. „Vyměnili jsme se po sérii nepodařených akcí. Když gólman dostane takovou šňůru, tým potřebuje impulz. Jednomu brankáři dojde štěstí, tak jde druhý,“ vysvětloval Tomáš Chmela, dvacetiletá budoucnost mezi brněnskými tyčemi.

Trenér si nemůže parťáky v brance vynachválit. „Je to jako v hokeji, možná ještě intenzivnější. Bez gólmanů ve formě se vyhrát prostě nedá,“ upozornil Hladík. „Je důležité, že se můžeme spolehnout jeden na druhého, a tím se může tým opřít o oba dva,“ dodal Chmela.

Díky tomu mohou v Králově Poli myslet na nečekaný úspěch. Na vítězný zápas v play off čekali sedm let, teď až jako sedmý celek základní části mají na dosah skalp dvojnásobného úřadujícího mistra. Místo euforické hry, která by se od nezkušeného celku dala čekat, deptají favorita tvrdou organizovanou obranou. „My nemůžeme hrát hurá házenou, Plzeň potrestá každou chybu. Euforicky můžeme jít do osobních soubojů, ale musí to být podloženo taktickým výkonem,“ přibližoval Hladík.

Zuby jeho tým vycenil už v Plzni, kde první zápas vyhrál po sedmičkovém rozstřelu a druhý ztratil o pouhý gól. Klíčovým faktorem třetí bitvy byla podle plzeňského kouče zaplněná hala, v níž se tísnilo na devět stovek diváků. „Brno tu v sezoně moc lidí nemělo, ale já upozorňoval hráče, že se to může rychle změnit. Ne nadarmo se tu hrála spousta reprezentačních utkání, Brno umí ocenit házenou,“ poznamenal Petr Štochl.

Plné tribuně děkoval i domácí kouč. „Házená v Brně byla dlouho beznadějná, lidé k ní neměli žádný vztah. Občas se sem někdo zatoulal, ale návštěvy byly tristní. Teď se nám diváci vracejí a nám to dělá obrovskou radost. Dokonce se nám vrátil bubeník. Před deseti lety sem chodil bubnovat pravidelně a najednou se tu zjeví s bubnem v ruce, jestli si může koupit tričko a opět chodit fandit,“ vyprávěl Hladík.

Bouřlivá kulisa se dá čekat i dnes. Pokud by Brňané s její pomocí soka nedorazili, čekala by je náročná logistická operace – rozhodující pátý duel by se totiž hrál hned v neděli dopoledne v Plzni. „To je snad celosportovní rarita. Musíme tam zarezervovat hotel a u naší haly budou stát připravená auta. Pokud prohrajeme, nasedneme do nich a jedeme do Plzně,“ nastínil Hladík. „Snad ale budeme moci jít ze zápasu domů,“ zadoufal.