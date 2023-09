Máme Zubří? Asi chyba, divili se brněnští házenkáři losu Evropského poháru

Úvodní duel 1. kola evropské soutěže, v níž se kuriózně utkávají s dalším českým týmem ze Zubří, je z tohoto pohledu naplnil optimismem. Výhra 28:22 je pro Handball nadějným základem do odvety, která se hraje příští víkend.

I kouč soupeře Peter Dávid po porážce na brněnské půdě uznal: „Brno se bude letos pohybovat v úplně jiných vodách než dřív. V defenzivě nás domácí ubili, my jsme vyhráli strašně málo soubojů.“

Pro brněnské házenkáře to jsou sladká slova. Rozčarování, že poté, co se do mezinárodního poháru probojovali, jim los přidělil běžného extraligového protivníka, vystřídala radost z výhry.

„Ale když jsem ten los viděl, myslel jsem, že je to snad chyba, že to tak nemůže být,“ přiznal brankář Vít Pyško, že takhle si v Brně vymodlenou premiéru v evropské soutěži nepředstavovali. Zápas samotný sice pískali polští rozhodčí a měl slovenského delegáta, to však bylo z odlišností proti extraligovým duelům Brna a Zubří vše.

Handball se přes to přenesl a vykročil za postupem do 2. kola, které už by mu přineslo soupeře z Itálie.

Momentka z utkání házenkářů Brna (v modrém) a Zubří v 1. kole Evropského poháru. Zasahuje brankář Vít Pyško z Brna.

„Nejen sobě jsme dokázali, že to tady myslíme vážně, že nemáme plané řeči, kde chceme být. Jdeme si za tím tvrdě, máme kvalitní mančaft, výbornou partu. Obrana šlapala nejlépe od začátku přípravy, a pokud si dokážeme udržet takovou úroveň, nebo budou mít naše výkony stoupající tendenci, tak se toho nebojím,“ pronesl po demontáži Zubří Pyško, jedna z výrazných brněnských akvizic do nové sezony.

Početně posil není mnoho. Kouč a sportovní ředitel Hladík za první tři roky působení v Brně vybudoval kostru mužstva, kterou s gustem doplňuje. Letos v létě přivedl právě extraligovou stálici Pyška, pohotového střelce ze spojky Luku Vukičeviče, který do sítě Zubří nasázel osm gólů, nebo prvního Japonce v extralize Hirokiho Macuoku, čímž kádr týmu z Králova Pole po svém soudu vhodně vyladil.

Dál mu zůstali úderný Martin Kocich jakožto nejlepší kanonýr minulého ročníku extraligy, obrovitý Nikola Sekulič nebo gólman Tomáš Chmela, považovaný za budoucnost Handballu Brno.

„Jsem hrozně spokojený, co jsme společně za tři roky udělali. Klub je úplně jiný, má svoje fanoušky, jichž chodí na zápasy hodně. Zvedla se mládež, dostali jsme sem svazové tréninkové centrum. Chlapský tým je třešinkou na dortu. Brno se dlouho potácelo, celý region si zaslouží něco lepšího. Je radost dělat teď v Brně házenou. Všichni jsme hrdí na to, že je tady evropská soutěž, a přejeme si, aby tady byla častěji,“ vypočítával Hladík krátce poté, co ve středu po pohárové premiéře dozněl potlesk zhruba pěti stovek hlučných diváků.

Zároveň má na paměti, že jde o víc než o tento postup. „Ten chceme hrozně moc. Také se potřebujeme ujistit, že věci, které děláme, jsou správné. Uvědomujeme si, že do tohoto poháru jsme postoupili proto, že se nepřihlásily Dukla a Plzeň, hrajeme se Zubřím, je to specifické. Jde o to zvládnout tento dvojzápas, dosáhnout většího úspěchu, ukázat, že jsme tady. To je to, co potřebujeme. Nadechnout se, být ti, kteří tady společně něco dokážou, a pak to dokazovat opakovaně,“ neskrývá dlouhodobé plány trenér brněnského Handballu.