Marná sezona brněnských házenkářů. Bez koncepce, řekl Titkov a skončil

„Skladba kádru nebyla v Brně vyvážená. Nešlo o koncepční práci, ale o náhodné poskládání hráčů, i když dobrých, k sobě. Jedni byli mladí, jedni zranění a jedni staří – a koncepce v tom chyběla,“ pravil Titkov.

Následovat mají v Brně podle informací MF DNES také funkcionářské přesuny. Některé začaly během sezony, jiné mají být dokončeny v následujícím období.

„Co se děje v kancelářích mě jako trenéra až tak nezajímalo, moje povinnosti byly jinde. Ale nepřidalo to na klidu a pracovní atmosféře. Ta neuspořádanost uvnitř klubu, abych to řekl kulantně, měla na naše neuspokojivé postavení v tabulce velký vliv. To byl jeden z pádných důvodů, proč jsem se rozhodl, že tam neprodloužím smlouvu,“ dodal trenér.

Na jeho místo usedne Ivo Vávra, jehož poslední angažmá v Litovli skončilo sestupem z extraligy. U týmu nováčka soutěže to měl ale Vávra složité, síla kádru odpovídala rozhraní extraligy a první ligy.

V Brně s ním podepisují tříletou smlouvu. „Slibujeme si od něho, že se bude věnovat nejen mužům, ale i mládeži,“ uvedl místopředseda klubu Eduard Kosek. S kritikou, kterou Handballu Brno odcházející Titkov adresoval, souhlasí.

„Největší problémy máme v tom, že nemáme mládežnickou základnu. Do Brna si všichni zvykli chodit hrát za peníze, bez vztahu k oddílu. Nebylo tady srdíčko. O rok dřív byl kádr ještě kvalitnější a konec taky katastrofální,“ rekapituluje místopředseda. Za největší neštěstí letošní sezony považuje zranění klíčového hráče Viktora Hastíka.

S Titkovem a jeho prací byl spokojen. „Velice spokojen,“ zdůraznil. „Některé hráče posunul herně a fyzicky o řád výš. Přesto jsme sáhli po jiném trenérovi. Titkov denně dojížděl ze Zubří, kde žije, a to je naprosto neekonomické. S novým trenérem přijde i obměna kádru, nejméně pět nových hráčů, a snad se konečně dotáhneme aspoň na horní šestku,“ doufá Kosek.