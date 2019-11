Brankářka Rašková zachránila Olomouc. Držím slzy, říkala

Nebylo to od něj jen gesto vítězného gentlemana, dvě minuty před koncem mělo Veselí přesilovku, ale z minimálního úhlu trefila třiatřicátý gól Salčáková a nakonec byl vítězný. Jen potvrdila, že Zora teď hraje v obrovském laufu. „Stoprocentně. Na každé hráčce je vidět, jak chce. I když to nejde, tak Salčáková takto střílí z nulového úhlu dvě minuty před koncem. Věří si a to je strašně důležité,“ pochvaluje si kouč.

Veselí mělo ještě jednu šanci skóre dorovnat, ale sedmnáct sekund před koncem vychytala Rašková náskok Boorové. A Zora mohla slavit. „Neskutečný pocit. Držím slzy, abych nebrečela,“ přiznala Rašková. „To je tak, když se vám celý zápas ne úplně daří podle přestav a nakonec se to povede.“

Olomoucké házenkářky drží druhé místo, ačkoliv jim chybí pětice hráček. Sotva vyležela angínu Magda Kašpárková, hned musela na hřiště a návrat si osladila sedmi góly. „Padalo mi to tam a bylo to i tím, že jsem studovala brankářku. Věděla jsem, že mám střílet na první tyč,“ prozradila 22letá spojka.

Zora si drama ze zápasu udělala i vlastním přičiněním, v prvním poločase vedla 18:16, po přestávce ale Veselí dokázalo srovnat. Za stavu 28:28 se však panenkám nevyplatila hra v sedmi bez brankářky, po ztrátách totiž dvakrát inkasovaly do prázdné branky. „Když se dohraje šablona, jak má, tak i když gól nedáme, stihneme dostřídat. Ale nemůžeme si špatně přihrát uprostřed hřiště, s tím se už nic udělat nedá,“ litoval trenér Veselí Ľuboš Hudák.

I díky tomu Zora nepřišla o vítěznou sérii, natáhnout ji v dalším kole v Michalovcích však bude těžké. „Vždycky je tam ale dokážeme potrápit. Ve sportu je možné vše, a kdy jindy než letos,“ věří Rašková.