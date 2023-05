Slzy i olympijské odhodlání boxerky Sedláčkové: Porážka mě nakopne

Úspěšná profesionálka usiluje o hry v Paříži 2024. První krok zvládla, ve váze do 57 kilogramů zhruba před měsícem porazila reprezentantku Kateřinu Čavajdovou a vybojovala si místo pro olympijskou kvalifikaci, kterou hostí na přelomu června a července polský Krakov.

Ovšem mezinárodní turnaj v Ústí nad Labem jí nastavil zrcadlo. „Ještě nejsem tolik rozboxovaná a hned jsem na to vlítla proti světové špičce. Uvidíme, snad to bude dobré,“ nepanikaří osmadvacetiletá černovláska, byť nezdar jí vehnal slzy do očí.

V prvním kole zdolala Korejku Hyejung Jinovou po boji 3:2 na body, ve čtvrtfinále ji ovšem vypráskala Američanka Alyssa Mendozová 0:5. „Je mi to líto, i tohle k tomu patří. Přitom proti Američance jsem se paradoxně cítila líp než den předem. Jestli to bylo tím, že ona měla volný los a byla čerstvá, nevím, možná. Ve výměnách jsem cítila, že je lepší,“ uznala Sedláčková.

A nevymlouvala se na pochroumanou ruku a nateklý prst z předchozího souboje. „Ruka mě bolela celá,“ prozradila. Druhou bitvu zase končila s krvavým šrámem u oka.

Její trenér Rudolf Kraj, stříbrný olympionik ze Sydney 2000, tvrdil: „Grand Prix je áčkový turnaj, kde jsou špičkoví boxeři. Prohrát s Američankou není žádná ostuda. Vždyť USA bojkotovaly mistrovství světa, takže sem nepřivezly žádné nazdárky. Soupeřka nebyla tak silná, ale chytrá ano, měla přehled. Zaslouženě vyhrála. Musíme se poučit. Dneska jsme prohráli, zítra vyhrajeme. Olympiáda je náš cíl a jedna porážka nic nemění.“

Olympijská myšlenka Mlátičku z Děčína, jak se Sedláčkové přezdívá, pohltila už víc než před rokem. Od ledna na svém snu pracuje, byť první tři měsíce nového roku ještě směřovaly na profesionální scénu. Koncem března měla boxovat o titul mistryně světa organizace WBC v Anglii proti domácí Raven Chapmanové.

„Bohužel jsem onemocněla a zápas se neuskutečnil,“ zalitovala. „Nabízeli mi ho znovu, ale kvůli přechodu k amatérům jsem ho odložila. Na profi box jsem nezanevřela, mám ho hrozně ráda. Psal mi můj manažer, že v říjnu budu vyzyvatelka o evropský pás EBU.“

V profesionálním ringu má bilanci 15 výher a po jedné porážce i remíze, nyní však dostal přednost ten amatérský. „Potřebovala bych víc času. Je to rozdíl, musím si zvyknout. Boxuje se víc zápasů za sebou, vážíme se každý den, není čas si odpočinout. To jsou největší změny,“ přiblížila. „Ale dám do přípravy všechno a budu se snažit, abych se do Paříže dostala.“