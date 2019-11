Hrát doma za reprezentaci je zážitek. Házenkářka Tesařová si ho hýčká

„Oba soupeře Rakousko, Srbsko známe, už jsme s nimi hrály a nebyly pro nás takovým překvapením. Na to, že jsme spolu neměly moc tréninků, většina trénovala s ženami, tak jsme odehrály skvělé zápasy. Bylo to super, užila jsem si to a atmosféra, především v Kynžvartu, byla přímo skvělá, pro diváky velké zpestření,“ říká česká mládežnická reprezentantka a kapitánka Sokola Lázně Kynžvart Barbora Tesařová.

„Užila jsem si to. Bylo to fajn zpestření, zahrát si doma s reprezentací.“

Reprezentuje přes rok

Sama poprvé do reprezentace nakoukla minulý rok v září ve chvíli, kdy ji začal trénovat Peter Sabadka, současný kouč Kynžvartu.

„Chtěl mi dát příležitost předvést se i jinak než v Mostě. Myslím, že jsem se uchytila dobře a jsem nápomocna týmu,“ míní Tesařová.

Chebský turnaj kromě ní odehrály ještě dvě oddílové spoluhráčky Nikola Švihnosová a Kristýna Königová. „V tomto složení jsme přes rok, kromě Kristýny, která dostala šanci se předvést, jsme na sebe zvyklé,“ komentuje vítězství českých juniorek v turnaji O štít města Chebu.

Hrávala v Mostě, teď jen Kynžvart

Barbora Tesařová je kmenovou hráčkou Sokola Lázně Kynžvart, ale do léta hrála převážně v Mostě. Ještě nyní na severu Čech přes týden pobývá, i když za Most nehraje, ale chodí tam na sportovní gymnázium, letos bude maturovat.

„Přes týden jsem v Mostě, studuji zde a třikrát týdně dojíždím do Kynžvartu na tréninky. Je to náročné časově, jsem více unavená, ale dá se to zvládnout. Potom bych chtěla na nějakou vysokou, přemýšlím nad pedagogickou se zaměřením na tělocvik, ale ještě nejsem stoprocentně rozhodnutá,“ vysvětluje Barbora Tesařová.

Minulou sezonu dokonce nastupovala za ženský tým Mostu a toho nyní využívá.

„Zkušenosti z MOL ligy jsou pro první ligu přínosem, je tam trochu jiná házená, rychlejší. Možná jsem já i Nikola Švihnosová přinesly něco navrch první ligy a určitě to nějak napomáhá.“

Sokol Lázně Kynžvart vletěl, ač nováček, do nejvyšší české soutěže jako velká voda, těsně před polovinou základní části figuruje zatím na šestém místě tabulky.

„Začátek jsme překvapovaly všechny, spoustě týmů dokazujeme, že do soutěže stoprocentně patříme. Teď už jde o to, jak se sehrajeme a jestli budeme předvádět to, co umíme. Myslím, že bychom se mohly dostat i nad šesté místo. Střed tabulky je zatím suprový,“ myslí si kapitánka týmu.

Prodloužená nucená pauza

Reprezentační přestávku si prodloužily o týden kvůli volnému losu při lichém počtu účastníků soutěže a poslední zápas před zimní přestávkou je čeká 7. prosince s UP Olomouc.

„Problém to nebude, teď se budeme připravovat na Olomouc, která bude pro nás naprosto klíčová, abychom podzimní část skončily na dobrém místě a mohly z co nejlepšího místa vyjet do jara. Trenér určitě připraví a vymyslí i nějaký přátelský zápas, abychom byly co nejlépe připravené.“

Barbora Tesařová je rodačka z Lázní Kynžvart. K házené ji přivedli rodiče, ostatně v Kynžvartu nic jiného možné není, jen házená nebo fotbal.

Málem s házenou skončila

„Nejdříve jsem začala ve čtyřech letech, ale potom se vyskytly zdravotní problémy, ale vrátila jsem se v devíti letech a hraji nepřetržitě jedenáct let. Bavilo mě to odjakživa, jiný sport jsem nechtěla,“ vzpomíná házenkářka, jejíž mladší sestra Klára hraje za Kynžvart za starší dorostenky a hostuje v Mostě za mladší. Jejich mamka bývala brankářka, ale musela skončit, a táta fotbalový brankář.

Po posledním letošním zápase s Olomoucí čeká kynžvartské házenkářky volno.

„Na Vánoce budu doma, trávit čas s rodiči a přítelem. Budu si užívat volna, než začne příprava na jarní část soutěže. Zimní příprava bývá podobná letní, nabírá se fyzička, ale bude se dbát na technickou část. Nevím, jaká bude, vrátila jsem se po dlouhé době, a co si na nás trenér vymyslí, je zatím ve hvězdách,“ dodává Barbora Tesařová.