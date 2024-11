Míč klidně sežeru! Mostecká gólmanka Mučková a její hollywoodský doják

Bolavé vosí bodnutí. „Mrzí to“ Venkovní porážka o čtyři vzbuzovala naději, že by snad házenkářky Mostu mohly v domácí odvetě šokovat a postoupit na úkor giganta do základní skupiny Evropské ligy. Bylo to ale spíš šlápnutí do hnízda, což dortmundské vosy pořádně vydráždilo. Černo-žluté favoritky po drtivé výhře 37:23 slaví, pobodaní Andělé přikládají na rány chladivý obklad. „Očekávání bylo velké od fanoušků i z naší strany, chtěly jsme hrát aspoň vyrovnaně, ale bohužel to nevyšlo,“ smutnila mostecká spojka Valerie Smetková. V Dortmundu hrály s bundesligovým dominátorem rovnocenně až do konce, v Mostě však od začátku ztrácely. „Venku jsme předvedly naši nejlepší hru, bohužel se nám to nepovedlo zopakovat. Zápas jsme začaly špatně, pak jsme se ztrátu snažily vymazat hrou 7 na 6 bez brankářky. Jenže jsme vyložené šance nedaly, naopak jsme dostávaly góly z brejků.“ V tom byl hlavní rozdíl proti zápasu v Německu. „Pohořely jsme na neproměňování šancí, to nás stálo lepší výsledek,“ štvala vysoká porážka 23letou reprezentantku. Ještě horší je, že ani tentokrát Most v Evropě nevydrží do jara. Počtvrté v řadě se v Evropské lize nedostal do skupiny. „Mrzí nás to, bohužel los byl neúprosný, přisoudil nám opravdu silné soupeřky,“ smekla před týmem, jehož letošní bilance napříč soutěžemi ohromí: z dvanácti zápasů 11 výher a 1 remíza. Házenkářky Borussie Dortmund se radují z vítězství nad Mostem. Ani Andělé ovšem nemají navzdory vyřazení z Evropy špatné vyhlídky. V interlize prohráli zatím jediný zápas a drží se na druhém místě za svým přemožitelem Dunajskou Stredou. „Máme mladý tým, postupně se do něj zapracovávají nové hráčky z dorostu, budoucnost vidím dobře.“ A platí to i pro tuto sezonu, v níž mají Černí andělé pořád zaděláno na tři trofeje. „Určitě chceme vyhrát pohár i českého mistra, ale o zlato se popereme také v interlize,“ slibuje Smetková.