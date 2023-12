A teď někam na sever, vybírá si karvinský Patzel pohárového soupeře

Předtím jste vyřadili rakouský Fivers. Dají se ty týmy srovnat?

Leotar bych spíše přirovnal ke Gračanici, s níž jsme hráli v minulém ročníku poháru. S Rakušany moc podobní nebyli, ti hráli běhavější, pohyblivější házenou. Bylo to jiné.

Jsou pro vás zkušenosti z poháru cenné vzhledem k tomu, že hrajete s jinými než českými celky?

Je to něco jiného. Je super, že poháry hrajeme, že se porovnáváme s týmy z celé Evropy. Je to i zpestření sezony. A k tomu sbíráme zkušenosti, které nám nikdo nevezme.

Karvinský manažer Marek Michalisko by uvítal postup do semifinále. Je to reálné?

No... Nejraději bych celou soutěž vyhrál. (usmál se) Ale jak jsem se díval, kdo postoupil do osmifinále, už moc lehčích soupeřů tam není. Semifinále je taková meta... V minulých letech ho hrála snad jen Dukla. Byl by to skvělý úspěch.

V sezoně 2019/2020 se měla Karviná ve Vyzývacím poháru utkat s Duklou Praha, za niž jste tehdy hrál, ale soutěž předčasně ukončil covid...

... To mělo být čtvrtfinále, takže vítěz by mezi čtyři prošel.

V úterý se losuje osmifinále Evropského poháru. Koho si přejete?

Nejlépe nějaké seveřany, třeba Island, Hafnarfjordur, kde hraje Pálmarsson, i když vím, že proti nim by to fakt bylo těžké, ale byl by to zážitek a úplně jiná házená než ti Rakušané a Bosňané. Anebo třeba Itálie, ta by také nebyla špatná.

Takže byste rád hrál s jiným týmem než z Balkánu, odkud byli čtyři vaši protivníci v tomto a minulém ročníku soutěže?

Přesně tak.