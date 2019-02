Nic není ztracené, chci hrát o medaile, tvrdí olomoucká Patrnčiaková

Tehdy si vyčítala neproměněné šance v utkání proti Mostu, který Zora ztratila 24:27, jinak ovšem za sebou nechává slovenská reprezentantka slušnou střeleckou bilanci.

„S výkonem Aničky Patrnčiakové jsme spokojení částečně. Je velmi poctivá přístupem, tréninkovou pílí, morálkou a nasazením v zápasech, jediné, s čím se trochu potýkáme, je proměňování vyložených příležitostí. S tím nejsme spokojení my ani ona a společně pracujeme na zlepšení,“ prozradil trenér Zory Jan Hegar.

V aktuální tabulce střelců je olomoucké křídlo s 87 zásahy na třetím místě v soutěži. Po šestnácti kolech je to solidní bilance, jenže loňskou explozi a 227 gólů v dresu Hodonína se zopakovat nejspíš nepodaří. „Plní naše očekávání, a pokud zlepší proměňování, bude to výborné. Teď jsme někde na půl cesty. Ale není jediná, stejné problémy máme i na spojkách a to nás v některých zápasech stálo body,“ má jasno kouč.

Samotná 28letá Slovenka tuší, kde jsou její hlavní nedostatky, což je první krok k jejich odstranění. „Málo se odrážím a hned střílím, což je moje velká chyba, kterou mám dlouhodobě. Na tom musím pracovat,“ uvědomuje si Patrnčiaková.

V posledním kole se trefila osmkrát při kanonádě proti posledním Bánovcím, čímž si trochu spravila chuť po důležitém zápase ve Veselí, kde její třígólový příspěvek nepomohl odvrátit vysokou porážku 20:26.

Výkony jako by kopírovala výsledky celého týmu, který si dokáže se slabšími soupeři bez problémů poradit, ale na ty silné se mu naopak nedaří. „Odvetná část pro nás začala těžkými zápasy, i když v Šale i Porubě jsme mohly vyhrát, ale střelecky jsme tam odešly. Všechno se odvíjí od gólů, když je nedáváme, nemůžeme vyhrát,“ krčí rameny.

Zora je v tabulce s 15 body sedmá, v pořadí českých týmů jí patří pátá pozice s tříbodovou ztrátou na Porubu, navíc jen o skóre má za sebou Zlín. „Nic není ztracené, ještě máme před sebou hodně zápasů. Musíme zabojovat, chceme hrát o medaile. Kvůli tomu jsem sem přišla,“ připomíná.

Aby se to Zoře podařilo, musela by ve zbývajících šesti kolech posbírat o tři body víc než Poruba, s níž má lepší vzájemnou bilanci. „Ke spokojenosti mi chybí zápas, který jsme doma prohráli se Zlínem, kdy jsme byli trochu zdravotně indisponovaní, a pak některé body v duelech v Porubě nebo doma s Mostem. Není to úplně ideální stav, nicméně cesta do play off je stále otevřená a budeme o ni bojovat,“ nevzdává se Hegar.