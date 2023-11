Kecáme, máme svoje nálady. A slovník někdy horší než chlapi, směje se Stříšková

„My máme ten slovník ještě horší, trenér nic mírnit nemusel. Občas zakřičí, když řekne nějaké sprosté slovo, tak si ho zašeptá. Ale my se na tréninku a v zápase ani moc jako holky nechováme. Někdy jsme horší než chlapi,“ směje se mostecká opora Adéla Stříšková.

Přiznává, že Šuma to zpočátku neměl u Andělů lehké. „Musel se adaptovat na ženský, pochopit, že máme občas svoje nálady, že někdy kecáme. Ale zvykl si hodně rychle a myslím, že ta spolupráce je super,“ pochvaluje si drobná křídelnice.

S výsledky Mostu už je to ovšem horší, v interlize vyhrál jediný z posledních pěti zápasů. Snad povzbudivá sobotní remíza s francouzským velefavoritem Chambrey (27:27), byť neznamenala postup do skupinové fáze Evropské ligy, utnula černé období devítinásobných českých šampionek.

„Takovou sérii jsem nezažila, a to jsem tu osmý rok. Začalo to už loni, ale pořád je pro mě nepředstavitelné, jít do zápasu s tím, že nejsme favoritky. Cítíme tlak, víme, že Most chce být vždy první, a doufám, že na konci ligy první bude.“

Zatím je v interligové tabulce čtvrtý za Michalovcemi, Dunajskou Stredou a Slavií. „Nedá se říct, že bychom do toho nedávaly všechno, ale tím, že jsme mladý a nový tým, tak si to potřebuje sednout. O trenérovi to není, on to za nás neodstřílí, neoběhá. Když půjdeme do každého zápasu na krev, měly bychom jít nahoru. Uvnitř jsme silné, jen to chce trochu času,“ nepanikaří česká reprezentantka.

Teď se chystá na světový šampionát, který startuje už ve středu a společně ho pořádají Dánsko, Norsko a Švédsko. Češky se ve skupině v dánském Frederikshavnu utkají s Kongem, Argentinou a Nizozemskem.

„Bude to zajímavé, zase úplně jiná házená. Pamatuju si, když jsme hrály s Koreou na světě, že to bylo úplně něco jiného, jak když jdete hrát fotbal. Zkušenost k nezaplacení,“ řehní se Stříšková.

Obohacující je pro ni každý trénink v národním týmu. „Mám před sebou Verču Malou, takže já pozoruju a učím se, snažím se okoukat všechny detaily. Jenom čumím! Když proti vám na tréninku stojí lajna hráček z nejlepších evropských soutěží, je to jak zápas Evropské ligy,“ ukazuje na kvalitu národního týmu.

Však si také na mistrovství světa dává velké cíle. „První úkol je postoupit ze skupiny a nejlépe z prvního místa. A pak krok po kroku, dojít co nejdál,“ přeje si 22letá hráčka. Sama by šampionátu ráda zaujala nějaký zahraniční klub. „Určitě je to šance pro nás, co hrajeme v Česku, někoho zaujmout. Dám do toho všechno, třeba si mě někdo všimne,“ přeje si Stříšková.