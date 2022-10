Na psychiku je náročné dostávat takové příděly, uznává mostecká Stříšková

V čem jste nestíhaly?

Zase v obraně. Nepokryjeme žádný rychlý protiútok, ani v postavené obraně nic neubráníme. A ještě toho plno pochytají brankářky. Musíme s tím něco udělat.

Pořád vás to baví? Už popáté jste dostaly přes 40 gólů.

Určitě, protože nás to posouvá. Jsme hodně mladý tým a získáváme obrovské zkušenosti. Ale je náročné dostávat o tolik každý zápas, když nejsme zvyklé. My jsme zvyklé v interlize většinou vyhrávat.

Nerozklíží to kabinu?

Snažíme se dál podporovat, to je nejdůležitější. Ještě se hádat, to už by bylo všechno špatně. Má to na nás vliv, ale ne na vztahy. Nelitujeme, že jsme se do Ligy mistryň dostaly. Nikdo nečekal, že budeme vítězit.

Adéla Stříšková z Mostu se snaží prostřelit brankářku Lublaně Barbaru Arenhartovou.

Můžete se na světovou kvalitu vůbec v interlize připravit?

Připravit se na to asi nedá, ty zápasy jsou jedinečné a my můžeme být rády, že jich je tolik. Soupeřky jsou jinde fyzicky, rychlostně, technicky, silově. Musíme to odkoukávat.

Co dál?

Chceme být lepší každým zápasem, někdy se to povede líp, někdy hůř. A v interlize chceme zpět na 1. místo. Po porážce v Dunajské Stredě je trochu strach, zda se to povede, ale věříme, že to zvládneme.