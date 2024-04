S Veselím se mi loučí těžko, přiznává házenkář Tomášek. Míří do Francie

Pravá spojka Adam Tomášek začal rehabilitovat po plánovaném artroskopickém zákroku ramene a pak už se bude tvrdě připravovat na angažmá ve Francii v ambiciózním týmu Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. „Už se učím francouzštinu, ale je to těžký jazyk,“ přiznává jednadvacetiletý talent české házené.

Nové Veselí už dohrává sezonu pouze ve skupině o udržení. Kdyby se vám povedlo vybojovat play off, tak byste také nenastoupil?

Chtěli jsme to zkusit vybojovat, ale v play off už bych nenastoupil, zákrok jsem měl takto naplánovaný.

Adam Tomášek * S házenou začínal v Mělníku. V mladším dorostu přestoupil do Nového Veselí. Extraligu hraje už od svých 17 let. * Hrává na pozici pravé spojky, měří 190 cm. Patřil do dorostenecké a juniorské reprezentace, nyní je součástí širšího kádru české reprezentace. * Za TJ Sokol nastřílel v letošní sezoně 98 branek v 26 soutěžních zápasech (včetně poháru), loni stihl 119 gólů v 35 zápasech. V sezoně 2021/22 se podílel na postupu Nového Veselí do finále Českého poháru. V lednu klub oznámil Tomáškův letní přestup do Francie. * Za největší klubový úspěch považuje finále českého poháru. „A pak taky zájezd na Kypr a dvojzápas s Famagustou ve 2. kole EHF Cupu,“ vzpomíná. Za svůj nejlepší zápas označil devítibrankové představení proti Zubří v loňském ročníku extraligy.

Nemrzí vás, že se s klubem loučíte po takové nemastné neslané sezoně? Navíc jste při vaší domácí rozlučce s fanoušky prohráli v předposledním kole základní části se Zubřím.

Trošku mě to zamrzelo, i z celkového pohledu jsem byl smutný, že odcházím, ale je to příležitost se posunout a zlepšit.

Extraligu jste hrál za Sokol Nové Veselí už od 17 let. Přišel jste už v mladším dorostu?

Ano, v mladším dorostu jsem odehrál jednu sezonu, druhou ve starším a pak už jsem začal hrát s muži. V jedné sezoně jsme měli v dorostenecké lize nakročeno k titulu, ale kvůli covidu se bohužel nedohrála.

Pocházíte z Mělníka. Jak se to seběhlo, že jste přišel od soutoku Labe a Vltavy do mekky házené na Vysočině?

Nejdřív jsem asi už ve starších žácích začal jezdit do Lovosic, ale pak mi napsal Honza Běloch (současný trenér A-týmu Nového Veselí – pozn. red.), který je také z Mělníka a tehdy trénoval ve Veselí dorost, že nemá pravou spojku a jestli bych se tam mohl přijet podívat. Dopadlo to tak, že jsem tam nakonec odešel. A nelituji, byl to velký posun v kariéře i v životě, když jsem se tak mladý učil žít sám.

S čím jste se ve Veselí loučil nejhůř?

Určitě s lidmi, s nimiž jsem měl přátelský kontakt. A se spoluhráči, hlavně s těmi, s nimiž jsem hrál už od svého přestupu, Robertem Halíčkem a Lukášem Krejzem. A samozřejmě s fanoušky, kteří jsou ve Veselí skvělí.

Při děkovačce po zápase se Zubřím bylo vidět, že jste byl naměkko, že?

Bylo to hezké a děkovačku jsem si užil, asi bylo trochu vidět, že jsem byl dojatý.

Klub odtajnil váš přestup do francouzského týmu Chambéry Savoie v lednu. Jak dlouho jste to řešil?

Někdy od začátku listopadu minulého roku, na přelomu listopadu a prosince jsem podepsal. Přestup jsem řešil s agentem a samozřejmě s rodiči.

Adam Tomášek (v červeném) z Nového Veselí v zápase s Brnem

Trenér Jan Běloch poté říkal, že jste se na přestup chystal delší dobu. Co to obnášelo? I studium nového jazyka?

Francouzštinu už se samozřejmě učím. Ale spíš to byl takový můj boj, zda se chci vydat do zahraničí, nebo ještě zůstat tady.

Jak jste na tom s cizími jazyky?

Na základce jsem měl angličtinu s němčinou, na střední totéž, teď jsem přibral francouzštinu. Pomáhá mi s tím moje bývalá učitelka ze základky, jsem jí hodně vděčný, protože francouzština je těžká.

Byla ve hře i jiná varianta než Francie?

Do jiné země ne. Kdyby nevyšel tenhle přestup, zůstal bych v Česku a dostudoval bych ekonomiku na Mendelově univerzitě, kde jsem v prváku. Takový byl můj původní plán, nejdřív dodělat školu a pak jít ven. Nakonec to dopadlo jinak.

Chambéry Savoie je klub, který hrával i Ligu mistrů, letos je v polovině tabulky. Jaké má ambice?

Má nejvyšší ambice, chce hrát o horní příčky. Já se musím přizpůsobit stylu hry, bude to obrovský skok. Bude na mně, jak se chytím.

Můžete hrát i v nižší soutěži za béčko nebo za spřízněný klub?

Počítají se mnou přímo do áčka. Tým je pestrý, jsou tam hráči z různých zemí.

Kromě domácích hráčů jsem našel na soupisce tři Španěly, Bosňana, Brazilce, Gruzínce, Chorvata, Slovince a Švéda... Těch jazyků se vám bude hodit víc.

Jestli zvládnu francouzštinu, tak se nebojím žádného jiného. (směje se)

Patříte do širšího kádru reprezentace, ale za seniorský tým jste dosud nenastoupil. Abyste si vybudoval v českém týmu nějakou pozici, budete se nejdřív muset prosadit v zahraničí.

Souhlasím. Bude na mně, jak se dokážu ve Francii posunout.

Už jste se tam byl podívat?

Podpis jsme řešili na dálku, ale mám to v plánu. Zápasy Chambéry už sleduji, navázal jsem spojení.

K Chambéry patří panorama se zasněženými vrcholy. Máte rád hory?

Hory mi vůbec nevadí, s tím jsem v pohodě. Budou to větší kopce než tady… (směje se)

Kdy se máte hlásit ve Francii?

Smlouvu mám od 1. července. Teď rehabilituji a budu se připravovat doma.