Tým si neskutečně sedl, raduje se opora novoveselských házenkářů Ptáčník

A tak hledal studia, která by mu umožňovala obě činnosti skloubit. „Musel jsem si vybrat něco, co se bude dát stíhat. I s náročným dojížděním,“ líčí.

Nakonec vyhrálo aktuální studium humanitních oborů na univerzitě v Pardubicích, kde Ptáčník žije. „Upřímně, někdy mě to přejíždění trochu nebaví. Ráno vstanu, jdu do školy, pak jedu na trénink a domů se vracím v deset jedenáct večer. A dělat pak něco do školy se mi nechce,“ prozrazuje.

Že by však zanevřel na házenou, o tom nemůže být ani řeč. „Když člověk přijede na zápas, čeká ho plná aréna, tak si řekne, že mu to za to určitě stojí,“ má jasno.

Většinu své dosavadní kariéry spojil s Novým Veselím, v němž je od staršího dorostu. A se kterým má smlouvu do roku 2021. „Mám to tu rád. Je to takový rodinný klub, fanoušci se všichni znají,“ usmívá se. „Je neuvěřitelné, že městys o nějakých 1 300 obyvatel hraje nejvyšší soutěž a evropské poháry,“ pochvaluje si.

A také v této sezoně si fanoušci Sokola mají co užívat. Sobotním vítězstvím 26:21 na hřišti nováčka z brněnských Maloměřic se tým kouče Pavla Hladíka posunul na druhou příčku aktuální tabulky nejvyšší soutěže.

Kdo by to před sezonou čekal? Nové Veselí totiž přišlo o řadu opor, včetně brankáře Víta Schamse, střelce Jakuba Štěrby či dvojice zahraničních hráčů Marko Živojinovič – Josip Kezić. „Odešlo nám pět šest hráčů, kteří hráli v základní sestavě,“ zmiňuje Ptáčník.

Jenže soupisku se podařilo vhodně doplnit. „Tým si neskutečně sedl i po lidské stránce,“ těší Ptáčníka. „Zatím to funguje. A ještě to má vzestupnou tendenci. Takže doufám, že se to projeví na konci sezony, umístěním v soutěži.“

Novoveselský klub letos poprvé nakoukl do evropských pohárů, konkrétně do Challenge Cupu, v němž došel do třetího kola. Zastavil ho až lucemburský Differdange.

„Evropské soutěže sleduje hodně týmů, nejen ty, které se jich účastní. A je možné, že někoho z nás si všimnou a mohou ho pozvat na nějaké testy,“ přemýšlí Ptáčník. „Určitě je to cesta, jak se dostat do zahraničí,“ uvědomuje si.

Levá spojka Nového Veselí připouští, že i při házené může využít znalosti z oblíbené psychologie. „Psychika hraje ve sportu obrovskou roli. To by vám mohl potvrdit celý náš tým,“ zamýšlí si. „V uplynulých sezonách, našich prvních v extralize, jsme úplně nezvládali koncovky zápasů. Situace, kdy se to lámalo o gól nebo když jsme začali prohrávat třeba o čtyři branky a byli jsme hlavou dole. Teď je to jiné,“ těší oporu týmu, který na první místo ztrácí jediný bod.