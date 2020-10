Schauffele předvedl v Las Vegas smršť birdie a rekord hřiště

Na druhé páteční devítce přidal Schauffele už jen jedno birdie, ale nechyboval a vytvořil nový rekord hřiště Shadow Creek.

„Mrzí mě, že jsem nezahrál těch birdie víc, ale aspoň nebylo žádné bogey,“ uvedl osmý hráč světového žebříčku. „Tempo hry trochu opadlo, bylo horko a člověk pak snadno trochu ztratí koncentraci.“

Obhájce vítězství Američan Justin Thomas se dělí o osmé místo. Španěl Jon Rahm, který by se mohl vrátit do čela světového žebříčku v případě prvenství, ztrácí na 15. příčce deset ran na Schauffeleho. CJ Cup se přesunul do Nevady kvůli koronavirovým cestovním omezením z Koreji.