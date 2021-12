Spilková a Lieser jsou znovu nejlepšími českými golfisty

Spilková sice letos neudržela kartu na americké sérii LPGA, ale v létě startovala podruhé na olympijských hrách a v Tokiu obsadila 23. místo. „Olympiáda byla moc fajn. Jela jsem tam s velkým klidem a připadala si po Riu ostříleně,“ řekla v přenosu stanice Golf Channel.

Lieser letos odehrál první sezonu na European Tour. Z jedenáct startů prošel šestkrát cutem a nejlépe skončil na děleném 19. místě na Dutch Open. „Měl jsem možnost si zahrát s neskutečnými hráči, což jsou pro mě zkušenosti, na které nikdy nezapomenu,“ řekl Lieser. V Tokiu se stal prvním českým mužem v golfovém turnaji pod pěti kruhy a byl šedesátý.

Kousková se stala nejlepší amatérkou stejně jako v roce 2019. Letos jako první Češka vyhrála turnaj druhé evropské série LETAS, když ovládla Czech Ladies Challenge na Konopišti. Dařilo se jí v amerických univerzitních soutěžích a nyní bojuje v kvalifikaci o kartu na Ladies European Tour (LET) pro příští rok, kdy by měla po dokončení vysoké školy přestoupit k profesionálkám.

V kvalifikaci LET ve Španělsku hraje o šanci na co nejvíc turnajů mezi profesionálkami, ale také o účast na amatérském turnaji Augusta National Womens Amateur, což se rozhodne koncem roku. „Tam se má šanci podívat jen třicet nejlepších amatérek z redukovaného světového žebříčku a byl by to velký svátek pro celý český golf,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.

Cenu profesionální PGA of Czech Republic získal Filip Mrůzek, který skončil na turnaji D+D Real Czech Masters dvanáctý a zaznamenal nejlepší český výsledek na European Tour. Do Síně slávy ČGF byli uvedeni exprezident golfové federace Zdeněk Kodejš a Jiří Němec, prezident klubu Čertovo břemeno.