Spilková se po dvou kolech golfového majoru US Open dělí o 37. místo

Davidson Spilková na čtvrtečních 73 ran navázala zlepšením o dva údery. Bodovala čtyřmi birdie, k tomu zahrála tři bogey a dohromady o jeden úder pokořila par hřiště. Dnes a v neděli bude usilovat o vylepšení dosavadního maxima na turnajích kategorie major, kterým je 50. místo z British Open z roku 2018. Na US Open projde při druhé účasti poprvé cutem.

Do čela pořadí se probojovala japonská golfistka Mao Saigová, vítězka předchozího majoru Chevron Championship ve druhém kole zahrála 66 ran. S celkovým skóre -8 má náskok tří úderů na šestici soupeřek včetně světové jedničky Nelly Kordové. Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy reprezentující USA se do popředí vyhoupla výkonem 67 úderů a také ona se ocitla ve hře o životní výsledek na US Open. Dosud nejlépe na něm byla osmá v roce 2022, ve sbírce má tituly z Chevron Championship (2024) a PGA Championship (2021).