V prvním kole golfového US Open nečekaně vládl Kanaďan Hadwin

„Lepší vstup do US Open jsem si ani nemohl přát. Skoro všechno jsem udělal dobře, ale myslím, že je tady pár jamek, kde by to mohlo být ještě lepší,“ citovala agentura Reuters nečekaného lídra.

Hadwin se vedení ujal díky nejlepšímu kolu na majorech v kariéře. Na okruhu PGA dosud získal jediný titul a jeho maximem na majorech je 24. místo z Masters v roce 2018.

Na děleném druhém místě po prvním kole skončili vedle McIlroye také Callum Tarren z Anglie, Švéd David Lingmerth, Američan Joel Dahmen a M. J. Daffue z Jihoafrické republiky.

Obhájce titulu Jon Rahm ze Španělska nebo dvojnásobný vítěz majorů Američan Colin Morikawa zahráli na úvod US Open 69 ran a patří jim dělené 14. místo. Světová jednička Scottie Scheffler je se 70 ranami na dělené 26. pozici.