Autor: ČTK

9:38

Klára Davidson Spilková si po třetím kole golfového majoru US Open pohoršila na dělené 41. místo. V sobotu na hřišti Erin Hills zahrála třicetiletá profesionálka čtyři rány nad par a klesla o pět pozic. Do víkendových kol se na US Open probojovala jako první Češka v historii, její krajanka amatérka Hana Ryšková cutem neprošla. Před dnešním závěrečným dnem vede Švédka Maja Starková se skóre -7.