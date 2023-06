Golfisté Fowler a Schauffele jsou díky rekordnímu prvnímu kolu v čele US Open

Fowler a Schauffele vyrovnali maximum Jihoafričana Brandena Graceho, který dosud jako jediný dokázal na některém z turnajů kategorie major zahrát kolo na 62 ran. Povedlo se mu to v roce 2017 na British Open.

Jako první na rekordní metu v Los Angeles dosáhl Fowler, který zahrál hned desetkrát birdie. Stylově tak oslavil návrat na US Open, kam se v předchozích dvou letech nekvalifikoval.

Americký golfista Xander Schauffele v 1. kole US Open.

„Bylo to těžké a náročné období. Ale o to víc si to teď a tady užívám,“ řekl čtyřiatřicetiletý Fowler. „Přitom v přípravě mi to tady moc nešlo, ale pracoval jsem dál a nakonec to do sebe zapadlo,“ dodal.

Schauffele na Fowlera navázal o zhruba patnáct minut později. „Rickieho jsem sledoval na výsledkové tabuli a pokaždé, když jsem zahrál birdie, byl jsem furt druhý. Tak jsem si řekl: Když to zvládne on, tak já taky,“ uvedl devětadvacetiletý golfista.

První kolo na hřišti Los Angeles Country Clubu také vidělo hned dvě jamky zahrané na jeden úder. Dokázali to domácí Sam Burns a Matthieu Pavon z Francie. Oběma se to podařilo na jamce číslo patnáct.