Kordová turnaj v Belmontu letos nevyhrála, po rozstřelu skončila druhá

Vítězkou se stala jiná Američanka Jennifer Kupchová, která díky birdie na druhé přidané jamce porazila Irku Leonu Maguireovou. Všechny tři hráčky měly po čtyřech kolech Meijer LPGA Classic skóre -18.

Kordová hrála druhý turnaj po čtyřměsíční pauze, v níž se léčila s krevní sraženinou v ruce, kvůli které musela podstoupit operaci. „Někdy to vyjde, někdy ne. Kdybyste mi před těmi pár měsíci, když jsem byla na pohotovosti, řekli, že tady teď budu, byla bych přešťastná,“ uvedla třiadvacetiletá dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy.

O dva roky starší Kupchová si připsala druhé vítězství v sezoně i v kariéře po dubnovém triumfu na prvním letošním majoru Chevron Championship. „Bylo to těsné. Jsem hrdá na to, že jsem to zvládla v konkurenci těchhle hráček. Byl to velký boj až do konce,“ řekla.