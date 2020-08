Spilkové patří na turnaji v Berouně 19. místo. Finále si zahraje sedm Češek

turnaj evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 200 000 eur) - po 2. kole

1. Pedersenová (Dán.) 128 (63+65), 2. Nuutinenová (Fin.) 134 (66+68), 3. Colombottová Rossová (It.) 135 (66+69), ...19. Spilková 140 (70+70), 27. am. Frýdlová 141 (74+67), 44. am. Macková 143 (72+71), 49. am. Kousková 144 (72+72), 54. am. Melichová 145 (70+75) a am. Melecká 145 (72+73), 63. am. T. Koželuhová 146 (76+70). Neprošly cutem: 86. am. Vítů 149 (72+77), 97. E. Koželuhová 150 (75+75), 110. Vlašínová 152 (76+76), Váňová 152 (79+73), 116. am. Halaburdová 153 (73+80), Hinnerová 153 (75+78), 121. Napoleaová 154 (76+78), Chlostová 154 (78+76) a Krásová (všechny ČR) 154 (79+75).