Kirk získal v Kapalue svůj šestý titul na golfovém okruhu PGA

Kirk zaznamenal druhý triumf za posledních 11 měsíců. Naposledy slavil loni v únoru v Palm Beach Gardens, kde ukončil osmileté čekání na titul. Mezi tím mimo jiné v roce 2019 přerušil kariéru kvůli léčbě alkoholismu.

„Budu se opakovat, ale nebýt toho, tak už je moje kariéra dávno u konce. Že jsem skoncoval s pitím, byla nejlepší věc v životě. A stoprocentně je to i důvod, že můžu dál dělat to, co dělám,“ citovala Kirka agentura Reuters.