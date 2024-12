Norris stáhl ztrátu šesti ran a vyhrál druhý titul na evropském okruhu

Norris zahájil stíhací jízdu hned na druhé jamce, kde pětipar zvládl na tři rány a zaznamenal eagle. Ačkoliv už před polovinou dne zahrál také double bogey, v průběhu finálového kola ještě celkem pětkrát skóroval a druhý nejlepší výsledek dne mu při chybách soupeřů zajistil po dvou letech titul.

„Slovy se to nedá popsat. Minulý rok byl těžký, bylo to nahoru dolů. Teď jsem šťastný, jak to tady dopadlo,“ řekl Norris.

Vedle Kinhulta za ním o ránu zaostali také Angličan John Parry a krajan Ryan van Velzen, který měl na poslední jamce šanci vynutit si minimálně play off, ale poslal míček do vody a bogey mu nestačilo.