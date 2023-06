Kaskáda Golf Challenge vyhrál Ital Scalise, Pospíšil byl patnáctý

Turnaj mužů série Challenge Tour (par 71, dotace 265 000 eur)

1. Scalise (It.) 272 (64+68+70+70), 2. Elvira (Šp.) 275 (65+70+70+70), 3. John (Něm.) 276 (69+67+71+69), Senior (Angl.) 276 (69+69+70+68), ...15. Pospíšil 280 (69+69+70+72), 54. am. Klein 289 (71+71+71+76), am. Tomi (všichni ČR) 289 (75+68+71+75).