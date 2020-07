Rahm žasl nad svou pasivitou a útočí na pozici golfové jedničky

Organizátoři přichystali světové elitě vskutku perný test. „Hřiště je nastavené jako při majorech,“ vzdychali golfisté. Půvabný skvost s názvem Muirfield Village, který vyprojektoval rekordman v počtu grandslamových titulů Jack Nicklaus, zároveň hostitel prestižního turnaje, nabízel jednu výzvu za druhou.

Těžká navrtání jamek, kdy občas nebylo možné přihrát míček do bezprostřední blízkosti, nebo ho vůbec zastavit, aby nesklouzl do husté trávy po ďábelsky připravených greenech. Patování na nich se stávalo stále složitějším, protože tráva v suchém horkém počasí vysychala, povrch dál tvrdl a rychlost se stávala extrémní.

Tony Finau (vlevo) a Ryan Palmer ve třetím kole turnaje Memorial.

„Tohle hřiště vám rozbouchá srdce. Prostě se jenom snažíte přiblížit se co nejlépe k jamce, pokaždé předvést co nejlepší ránu, prostě hrát nejlépe, jak můžete,“ ulevil si Finau, který v úvodních dvou kolech vedl, v sobotu si polepšil až na -12, aby vzápětí po sérii nepřesvědčivých ran spadl na -8. Podobně se vedlo i dalšímu z průběžných lídrů Palmerovi. Finau však nebyl úplně nespokojený: „Pro zítřek jsem v dobré pozici.“

Protože i zbytek startovního pole se trápil. Průměrné skóre na hřišti s parem 72 se vyšplhalo na cifru 73,7, což je na Memorialu nejhorší výsledek od roku 2012, kdy tam své poslední z pěti vítězství shrábl Tiger Woods. Legenda si nevedla v sobotu špatně (71), jenže na první pozici ztrácí 14 ran a z děleného 37. místa je k rekordnímu 83. triumfu na PGA Tour nemožně daleko.

Rahm předvedl spolu s Američanem Brendonem Toddem nejlepší výsledek dne (68 úderů) a dostal se na skóre -12. Temperamentní Bask především obdivuhodně zkrotil svou ohnivou letoru. Ještě před třináctou jamkou šel v paru a prohodil ke svému caddiemu: „Když se teď dostaneme na mínusová čísla, bude to parádní finiš.“ A vzápětí nasázel čtyři burdie za sebou.

„Dneska jsem zahrál jedno z nejlepších kol v životě,“ lebedil si potom. „A je těžké uvěřit, jak pasivně jsem si počínal, když to srovnáte s mojí obvyklou hrou,“ podotkl vítěz čtyř turnajů PGA Tour, který většinou volí maximálně agresivní taktiku.

Po Sevem Ballesterosovi se může stát druhým Španělem, který se vyšplhá na úplný vrchol světového žebříčku. Rory McIlroy uhájí při Rahmově triumfu první místo jen v případě, že se posune hned za něj. Ranař ze Severního Irska je však momentálně na děleném dvanáctém místě se ztrátou deseti ran.

Rahm si je dobře vědom své šance. „Je to velká věc, samozřejmě. Hodně významná. Nemůžu tady jen tak sedět a snažit se to zlehčovat, protože bych lhal sám sobě,“ kývl. „Záleží jen na mně. Ale cokoliv se zítra stane, může být i výbornou příležitostí naučit se něco do budoucna, na majory,“ připomněl pětadvacetiletý golfista, že na premiérový triumf na turnajích velké čtyřky stále čeká.