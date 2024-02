Van Driel vybojoval v Keni první titul na evropském golfovém okruhu

V turnaji s dotací 2,5 milionu dolarů (58 milionů korun) zvítězil s náskokem dvou ran před Angličanem Joem Deanem a Španělem Nachem Elvirou.

„Znamená to pro mě moc. Nikdy bych neřekl, že vás to tak vezme. Držel jsem emoce v sobě, ale po posledním patu to všechno vyšlo ven,“ řekl dojatý van Driel, který vedl po každém ze čtyř kol. Soutěž zakončil se skóre 14 ran pod par.

Až 366. hráč světového žebříčku se dočkal vítězství při 112. startu na DP World Tour a odnesl si prémii 392 tisíc eur (téměř deset milionů korun). V evropském seriálu triumfoval jako první Nizozemec po šesti letech.