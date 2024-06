Čtyři měsíce po operaci kyčle vyhrál Siem golfové Italian Open

V průběhu turnaje si třiačtyřicetiletý Siem postěžoval, že si ještě nedávno na hřišti připadal jako osmdesátník, ale v Ravenně si vedl skvěle. Po třech kolech byl jedním ze čtyř lídrů soutěže. Na závěrečných devíti jamkách zahrál čtyřikrát bogey a před poslední jamkou ztrácel na Kibbina jednu ránu. Zvládl však těžký putt a vynutil si play off, které zvládl vítězně i potřetí na evropském okruhu.

„Ten putt na osmnáctce byl pro mě jedním z nejúžasnějších okamžiků, co jsem v golfu zažil. A zopakovat to pak v play off, to bylo fantastické,“ řekl Siem, který svůj první titul mezi evropskou elitou vybojoval před 20 lety. V letech 2021 a 2022 přišel o hrací kartu na DP World Tour, ale loni se opět vrátil na výsluní triumfem na Indian Open, prvním po více než osmi letech.

„Miluji tenhle sport, prostě ho miluji. Je to zábava tolik dřít, když pak přicházejí takovéhle odměny. Teď to nemůže být lepší,“ uvedl Siem.