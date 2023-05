Polský golfista Meronk vyhrál Italian Open a řekl si o Ryder Cup

„Určitě jsem na to myslel, abych se ukázal před Lukem (kapitánem Donaldem) v dobrém světle. Mohlo by mi to pomoct, ale pořád zbývá ještě hodně času. Musím dál pracovat na své hře a zlepšovat se, abych se do týmu dostal,“ uvedl Meronk, který loni ovládl Irish Open a Australian Open.

Do posledního kola nastupoval z druhého místa s mankem jedné rány na Guerriera.

„Nešlo mi to jako v předchozích dnech, ale jsem hrdý na sebe i caddieho, že jsme neztráceli víru. Paty na sedmnáctce a osmnáctce byly famózní. Na poslední jamce jsem se jen soustředil na to, abych dal birdie, protože jsem nechtěl jít do rozstřelu,“ řekl devětadvacetiletý polský hráč.