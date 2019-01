Do Česka se po třech letech vrátí golfová Ladies European Tour

Golf

Zvětšit fotografii (ilustrační snímek) | foto: Jan Malý

dnes 10:35

Do České republiky se vrátí golfový turnaj nejvyššího ženského evropského okruhu. Čekání trvalo tři roky. Tipsport Czech Ladies Open bude společnou akcí Ladies European Tour a nižšího okruhu LET Access Series, na hřišti na Karlštejně se uskuteční od 23 do 25. srpna s dotací 120 tisíc eur (tři miliony korun).

Promotérem nového turnaje je Luboš Koželuh, jehož dcery hrají golf. Starší Eva je profesionálkou a mimo jiné dělala caddie Kláře Spilkové na olympiádě v Riu de Janeiro. Tereza Koželuhová patří mezi nejlepší české amatérky. „Celý život se pohybuju ve sportu a organizuju různé sportovní projekty. V golfu dělám možná už dvacet let komerční seriály a obě dcery hrají golf na slušné úrovni. To se sečetlo,“ řekl Koželuh, proč se rozhodl turnaj uspořádat. Loni se ještě dohodu uzavřít nepovedlo, ale svolení ke kombinované akci LET a LETAS dostali ve Francii a stejný model proto vznikl také v Česku. „Má nižší prize money, než je standard na LET, a startovní pole je z obou sérií napůl,“ vysvětlil Koželuh. „Když budeme šikovní a bude se dařit, tak bych si přál mít turnaj dlouhodobě.“ České fanoušky golfu tak čeká nabitý srpen. Česká golfová federace pořádá od 1. do 3. srpna třetí ročník Czech Ladies Challenge na Konopišti série LETAS (dotace 35 tisíc eur) a 15. až 18. srpna se na Albatrossu koná mužský D+D Real Czech Masters elitního okruhu European Tour s dotací 1,1 milionu eur. Dámský turnaj okruhu LET se v Česku hrál naposledy v roce 2016 na Dýšině u Plzně, kde se uskutečnily celkem čtyři ročníky. Dvakrát se předtím hrálo na Albatrossu.