Golfista Woods se před Vánoci zúčastní se synem turnaje v Orlandu

Masters v Augustě mělo být Woodsovým posledním letošním vystoupením, ale čtyřiačtyřicetiletý Američan nakonec přijal pozvánku do Orlanda. „Ani nedokážu říct, jak moc se těším, že si poprvé společně zahrajeme. Bylo skvělé sledovat, jak roste coby juniorský golfista. Tohle bude něco neuvěřitelného,“ řekl Woods webu PGA Tour.

Turnaje PNC Championship se účastní 20 profesionálů, kteří vyhráli major nebo The Players Championship, a to se svými syny, dcerami, vnoučaty nebo rodiči. Soutěž se v Orlandu uskuteční od 17. do 20. prosince. Startovat budou například i Gary Player, Greg Norman, John Daly či Annika Sörenstamová.

Woods obvykle zakončoval rok na vlastním turnaji Hero World Challenge na Bahamách na začátku prosince, ten však byl kvůli koronaviru pro letošek zrušen.