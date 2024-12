Šťastný Tiger Woods viděl synovu první hole-in-one, na exhibici měl i dceru

Patnáctinásobný šampion z turnajů kategorie major Woods se na akci představil poprvé od zářijové operace zad, své šesté během posledních deseti let. Hraní s Charliem si zjevně užíval a radoval se ze synova „esa“ na tříparové 161 metrů dlouhé jamce. Caddieho mu navíc dělala sedmnáctiletá dcera Sam.

„Vím, že jsme nevyhráli, ale byl to zážitek na celý život. Charlieho první hole in one, Sam s holemi, jen naše rodina a přátelé. O tohle na této akci jde,“ uvedl Woods, jenž za týden oslaví 49. narozeniny.

Sedmašedesátiletý německý golfista Langer, dvojnásobný šampion Masters, se čtyřiadvacetiletým synem Jasonem porazili americké duo v rozstřelu na dodatečné jamce.

Obhájili tak na PNC Championship loňské vítězství a navázali na další společné triumfy z let 2014 a 2019. V letech 2005 a 2006 vyhrál Bernhard Langers se starším synem Stefanem.

Dělené osmé místo z dvaceti párů obsadili světová jednička Nelly Kordová se svým otcem, bývalým tenisovým grandslamovým šampionem Petrem.