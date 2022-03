Woodse dcera dohnala k slzám. V Síni slávy měl být od pěti let, tvrdí soupeři

Byl to skutečně dojemný moment. Ve středu večer se v sídle PGA Tour na Floridě vyhlašovali noví členové golfové Síně slávy. Na pódiu stála 14letá Sam Alexis Woodsová. „Tati, do tatínkovské síně slávy jsem tě uvedla už dávno, ale dnes jsem tak hrdá, že tebe, svého otce Tigera Woodse, můžu uvést i do té golfové,“ usmála se dolů do hlediště.