Woodsova třísekundová naděje. 271 dní po bouračce ukázala legenda svůj švih

„Making progress“ (dělám pokrok). Tak jednoduchý popisek zvolil Woods k třísekundovému videu, které přidal na Twitter. Pětačtyřicetiletý golfista na něm odpaluje míček plným švihem, přičemž se otáčí na své zraněné noze, kterou má v ochranném návleku.



„Může se ještě vrátit? To v tuto chvíli není jasné,“ řekl krátce po golfistově únorové havárii nedaleko Los Angeles ošetřující lékař Robert Glatter deníku USA Today.

Tiger Woods měl autonehodu, zpřelámal si nohu a zdemoloval vozidlo.

„Bude to dlouhé období rehabilitace a bude to bolestivé,“ dodal.



Vyjádření k Woodsově zraněním krátce po nehodě Tříštivé otevřené zlomeniny postihující horní i dolní část holenní a lýtkové kosti byly stabilizovány vložením tyče do holenní kosti. Další poranění kostí nohy a kotníku byla stabilizována kombinací šroubů a čepů.

Video o jeho případném návratu příliš nenapoví, ale pokrok se upřít nedá. Woods se při své rekonvalescenci posouvá.

Jedna věc je ale rozmáchnout se několikrát v tréninku a jiná projít osmnáct jamek...

Ještě před zveřejněním zmíněného videa poskytl rozhovor pro podcast „No Laying Up“ Woodsův přítel a nedávná světová golfová jednička Justin Thomas. Domnívá se, že se Tiger vrátí pouze v případě, že bude moci konkurovat elitě.

„Neumím si představit, že by někdy hrál, pokud nebude schopen hrát dobře. Nepřipadá mi jako člověk, který doma zvládne hřiště za 75 nebo 76 ran a řekne si: ‚Dobře, půjdu to letos zkusit do Augusty‘ (dějiště golfového Masters),“ řekl Thomas.

Tiger Woods a Justin Thomas při Prezidentském poháru.

„Zároveň ale vím, jak je odhodlaný. Vím, že se bude chtít ještě alespoň o něco pokusit. Samozřejmě doufám, že se mu to podaří,“ dodal aktuálně šestý hráč golfového žebříčku.

Woods je na vyjádření ohledně svého aktuálního stavu skoupý. Na veřejnosti od své nehody nepromluvil, vyjma několika příspěvků na sociálních sítích.

Na začátku prosince však jeho nadace pořádá na Bahamách turnaj Hero World Challenge, jehož se kromě Thomase zúčastní například i Jordan Spieth, Rory McIlroy, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau nebo světová dvojka Collin Morikawa. Třeba právě tam by mohl Woods promluvit.