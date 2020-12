Jak hraje golf jedenáctiletý syn Tigera Woodse? Vážně dobře, viděl celý svět

11:39

Být synem Tigera Woodse je jistě nevšední vklad do života. Ale ukázat celému světu své golfové schopnosti, to by pro slabší povahy mohlo představovat sebevraždu v přímém přenosu. Jenomže jedenáctiletý syn golfové legendy Charlie na exhibičním turnaji PNC Championship v Orlandu okouzlil a na několika jamkách dokonce předčil svého legendárního otce.