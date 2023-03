Scheffler vyhrál prestižní Players a je opět golfovou jedničkou

Scheffler na Players oslavil šestý titul v kariéře, přičemž všechny posbíral od loňského února. V dubnu pak ovládl major Masters. Nyní se mu příprava na obhajobu zeleného saka nadmíru vydařila. Dostal se navíc do vybrané společnosti, protože jen Tiger Woods a Jack Nicklaus oba tyto turnaje dokázali vyhrát během 12 měsíců.

V pozici golfové jedničky Scheffler vystřídal Španěla Jona Rahma, který Players nedohrál. V pátek před druhým kolem kvůli nemoci odstoupil. Další z kandidátů na světový trůn Rory McIlroy neprošel cutem.

„Snažím se jen zlepšovat a moc nad vším nepřemýšlet. Naštěstí mám docela dobré výsledky i nějaké výhry. V půlce (posledního) kola jsem to napálil a snažil se to co nejrychleji dokončit,“ komentoval Scheffler pět birdie na jamkách osm až dvanáct.