Mladík s druhým titulem z majoru. The Open vyhrál Morikawa před Spiethem

Morikawa, který loni triumfoval při své premiéře na PGA Championship a v neděli zvítězil s patnácti ranami pod par, se pochopitelně nevyhne srvnovnáním s Tigerem Woodsem. Vždyť stejně jako legenda vyhrál dva majory před 25. narozeninami. Jako první to ale dokázal při debutech.

Collin Morikawa na poslední jamce ve finálovém kole The Open, kde pak převzal trofej.

Do čela The Open se dostal až během závěrečného kola a zvítězil o dvě rány před Spiethem, vítězem turnaje z roku 2017. Na děleném třetím místě skončil po tři kola vedoucí Jihoafričan Louis Oosthuizen, kterému finále nevyšlo. Stejně jako on dohrál se skóre -11 i Španěl Jon Rahm a díky tomu se vrátí na post světové jedničky.

Zatímco loni v San Francisku přebíral trofej bez diváků, protože PGA Championship se hrál jako první major kvůli koronaviru v historii bez diváků, slavný Klaretový džbán převzal za hlasitého potlesku fanoušků. Loni se turnaj kvůli pandemii koronaviru nekonal.